HotSpanish enfrenta demanda millonaria por reality

El programa desata sospechas por posibles similitudes con otros formatos y abre la puerta a una disputa legal que podría escalar en los próximos días.

El influencer HotSpanish está en el centro de la polémica tras darse a conocer que podría enfrentar una demanda millonaria por presunto plagio.

El conflicto surge por su reality digital, el cual ha sido comparado con otros formatos de encierro debido a sus múltiples similitudes en dinámica y estructura.

De acuerdo con versiones, la empresa dueña de este tipo de formatos ya estaría analizando acciones legales, al considerar que el proyecto replica elementos clave como la convivencia, el aislamiento y las eliminaciones.

Especialistas señalan que este tipo de contenidos pueden estar protegidos por derechos de autor cuando comparten mecánicas específicas que los hacen identificables.

Hasta ahora no se ha confirmado una demanda formal, pero la polémica sigue creciendo y podría escalar a un proceso legal que pondría en riesgo el proyecto digital del influencer.