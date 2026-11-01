Hospitalizan de emergencia a Ian Gillan de Deep Purple

El cantante de 81 años canceló sus shows del 31 de octubre y 1 de noviembre en Alemania; su fecha en Monterrey sigue en pie para el 13.

El mundo del rock está pendiente de la salud de Ian Gillan, vocalista de Deep Purple, luego de que la agrupación británica confirmara que el cantante de 81 años se encuentra hospitalizado tras sufrir una emergencia médica.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales este sábado 31 de octubre, la banda informó que no podría presentarse en los conciertos programados para este fin de semana en Alemania, debido a la situación de salud de su vocalista.

Las presentaciones que tuvieron que ser pospuestas estaban previstas para este sábado en la QI Arena de Leipzig y el domingo 1 de noviembre en la Sporthalle de Hamburgo.

En el mensaje, Deep Purple explicó que tanto la agrupación como su equipo ya trabajan para encontrar nuevas fechas para ambos espectáculos. Además, aclararon que los boletos adquiridos conservarán su validez para las presentaciones reprogramadas.

Hasta el momento, la banda no ha revelado más detalles sobre qué provocó la emergencia médica ni ha ofrecido información adicional sobre el estado de salud del cantante.

La noticia ha generado preocupación entre sus seguidores, especialmente porque Deep Purple tiene programada una presentación en Monterrey el próximo 13 de diciembre, en la Arena Monterrey.

Por ahora, la fecha regiomontana continúa programada y no se ha anunciado ninguna modificación, mientras los seguidores permanecen atentos a cualquier actualización sobre la salud de Ian Gillan.