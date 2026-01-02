Hospitalizan de emergencia a esposa de Pompo de Los Payasónicos

Días antes de informar sobre la hospitalización, Pompo Campa compartió un video en el que aparece rapándose la cabeza en apoyo a su esposa

La esposa de Luis Alfonso Campa, conocido como ‘Pompo Campa’ y miembro del grupo regiomontano Los Payasónicos, fue hospitalizada de emergencia, situación que el comediante dio a conocer a través de sus redes sociales al solicitar apoyo y oraciones para su pareja.

La información fue compartida mediante una publicación en Facebook, donde Campa escribió un breve mensaje dirigido a sus seguidores, sin ofrecer detalles sobre el estado de salud de su esposa ni las causas específicas de su ingreso al hospital.

“Les pido una oración por mi güerita, que entró de emergencia al hospital, gracias”, escribió el integrante de Los Payasónicos, mensaje que generó múltiples reacciones de apoyo y solidaridad por parte de usuarios en redes sociales.

Seguidores del comediante expresaron mensajes de ánimo y respaldo ante la situación, manteniéndose atentos a cualquier actualización relacionada con la salud de su esposa.

Se rapó en solidaridad durante su lucha contra el cáncer

Días antes de informar sobre la hospitalización, Pompo Campa compartió un video en el que aparece rapándose la cabeza en apoyo a su esposa, quien enfrenta una lucha contra el cáncer cerebral y perdió el cabello como consecuencia de los tratamientos médicos.

En la grabación, el comediante explicó que decidió quitarse el cabello para acompañarla durante el proceso, señalando que se trata de un gesto que realiza con convicción y de manera consciente.

El miembro de Los Payasónicos también aclaró que no es la primera vez que se rapa por esta razón, ya que hace aproximadamente siete años realizó la misma acción en solidaridad con su esposa, con el objetivo de evitar interpretaciones erróneas sobre su intención.

El gesto fue reconocido en redes sociales como una muestra de acompañamiento en un momento delicado, mientras seguidores continúan atentos a la evolución de la salud de su pareja.