Hospitalizan a Lionel Richie tras un concierto en Misuri

El cantante de 77 años fue ingresado a cuidados intensivos en St. Louis tras presentar problemas de salud al terminar su función.

Lionel Richie fue hospitalizado de emergencia tras presentar complicaciones de salud inmediatamente después de concluir su concierto en un teatro en St. Louis, Misuri.

El cantante de 77 años ingresó a la unidad de cuidados intensivos (UCI) en una clínica de St. Louis tras mostrar dificultades físicas durante el show. El equipo médico decidió mantenerlo bajo constante observación preventiva mientras realizan los estudios correspondientes para evaluar su condición actual.

Este episodio de salud se suma al incidente registrado en junio de este año durante el inicio de su gira en Minnesota, donde se vio obligado a detener su concierto a la mitad tras sufrir mareos.

Hasta el momento, sus representantes oficiales no han emitido un comunicado de actualización sobre cambios en las próximas fechas de su gira ni sobre su alta médica.

Entre los compromisos pactados en su agenda de conciertos para los próximos meses figuran las siguientes fechas: