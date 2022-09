Horóscopo semanal del 26 de septiembre al 2 de octubre

Consulta tu signo zodiacal y entérate lo que te deparan los astros para este semana

Por: Redacción INFO7

septiembre, 27, 2022 11:00

Comienza tu día con toda la actitud y entérate lo que te deparan los astros para este semana.

Consulta tu signo zodiacal para la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre a continuación:

Aries: Buenas Noticias, esta semana mejorará tu estado de ánimo después de pasar algunos momentos cabizbajo porque no encuentras trabajo o porque no estas satisfecho con lo que tienes. Presta atención en tu entorno pues una persona te ayudará a salir del bache en el que te encuentras. En la cuestión sentimental, una persona del pasado que fue muy importante en tu vida regresará, aunque será un momento breve que ninguno olvidará.

Tauro: Las personas en este signo estarán muy solicitados socialmente con invitaciones a reuniones con amigos y familiares, tu pareja también querrá salir contigo, este sería un buen momento para hablar sobre algunas diferencias que tengan. Pero, no todo será fiesta, pues laboralmente estarás bajo mucha presión, pero no te desanimes y pon toda tu energía y entusiasmo y para el final de semana podrás superar con éxito tus tareas. Cuando te enamoras todo es miel sobre hojuelas, pero solo por los primeros días, después te alejas más rápido de lo que te enamoraste de la persona que te gustaba. Necesitas elegir mejor.

Géminis: Prepárate porque te espera una semana muy intensa en el trabajo. Incluso quizás surja un problema que te hará visitar a tus jefes, pero no te preocupes tanto pues tus compañeros te defenderán. También se te presentará un negocio muy atractivo, sin embargo, no confíes tan rápido pues una persona que interviene te está ocultando algo, comprueba todo antes de firmar un documento. En el amor, creer que siempre tienes la razón te hará discutir con tu pareja, reflexiona si no quieres pasar a la soltería.

Cáncer: Estás muy bien en el ámbito laboral, si está semana redoblas tus esfuerzos podrás alcanzar tus metas antes de tiempo. Por encima de ti hay alguien que ha dado buenas referencias de ti. Tu talento te abrirá varias puertas con propuestas laborales, pero ojo, no cambies de empleo solo por dinero. En el amor, te encuentras en calma, después de pasar por una crisis que amenazó con terminar tu relación, tu pareja se encuentra feliz a tu lado y te demuestra que te quiere.

Leo: En hora buena, tendrás una excelente semana laboral, has creado un buen ambiente laboral y no solo tus compañeros sino también la empresa te lo agradecerá. Si estás desempleado atento porque te llegarán ofertas de trabajo. En el amor te encontrarás confundido, y llegará una persona que te hará querer dejar todo y empezar algo nuevo a su lado, pero no vayas tan rápido porque esa persona puede que no sienta lo mismo por ti o te esté ocultando algo.

Virgo: Estar de pleito con un jefe te causará problemas en el trabajo. Te asignará tareas poco relevantes que no te permitirán demostrar tu capacidad. Si continúas sin resolver este conflicto te afectará psicológicamente y tú autoestima bajará. En el amor no es diferente pues le dedicas poco tiempo a tu pareja y tendrás que tomar una solución para que ninguno de los dos siga perdiendo el tiempo.

Libra: Será una buena semana para todo lo referido en compra y venta. Te llegarán ofertas de trabajo que implican mucha responsabilidad. En lo sentimental tu pareja puede estar un poco irritable por cuestiones de su trabajo, dale un poco de espacio para que se relaje.

Escorpio: En el trabajo tendrás que esforzarte al máximo. Surgirá un problema laboral que requerirá de soluciones inmediatas y tus jefes mejorarán su opinión sobre ti. A lo anterior surgirán comentarios de envidia de tus compañeros, ignóralos. En lo sentimental estás muy enamorado, pero por las actividades de tu pareja se ven poco, tendrás que tomar una decisión si seguir ahí o aceptar que está muy ocupado.

Sagitario: Corregirás los aspectos negativos de tu personalidad. Ponte como objetivo ser más amable con las personas que están a tu cargo, el resultado te sorprenderá. En el trabajo tienes un amor platónico que tiene pareja, esto no te llevará a nada bueno más que a un sufrimiento. Incluso te llegará el rumor que se encuentra al borde de la ruptura con su pareja, pero no te ilusiones demasiado pues no significa que vaya corriendo a tus brazos.

Capricornio: Mantente alerta pues una persona celosa en tu trabajo intentará dejarte en mal porque piensa que de esta forma por fin podrá sobresalir. Haz caso omiso a esta persona y concéntrate en tu trabajo. Además, en el aspecto económico tendrás una excelente semana. Pese a que has evitado convivir con la familia de tu pareja, ciertas circunstancias te llevarán a estar cerca de ellos por lo que cambiará para bien la percepción que tenías de ellos. De esta forma la relación con tu pareja mejorará y estarás feliz.

Acuario: Sentirte cansado te hace difícil comenzar tu jornada labora, sin embargo, tendrás que encontrar una solución porque el trabajo se te está juntando y podría haber consecuencias. En lo económico tu situación mejorará, te llegará una buena propuesta de trabajo o buscarás iniciar tu propio negocio. Atento porque el dinero te llegará por medio de un juego de azar o una herencia. En el tema del amor no estás muy interesada pues ves que tu pareja está más interesado en sus amigos que pasar tiempo contigo. Además, inconscientemente tienes una obsesión con alguien de tu pasado sentimental, necesitas liberarte.

Piscis: En tu entorno laboral habrá algunos cambios, pero no te impacientes ya que no te afectarán a ti aunque así lo percibas, al contrario te verás beneficiada más de lo que imaginas. Continúa con tu entusiasmo y disposición para trabajar. En lo económico te espera un momento de prosperidad y dejarás atrás las preocupaciones por dinero. La relación con tu pareja no se encuentra en un buen momento, y tu paciencia está al borde del límite, deberás tomar una decisión sobre si continuar con tu pareja sentimental porque hay un nuevo amor en el horizonte.

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS