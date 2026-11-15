Hoobastank y Simple Plan dan concierto durante vuelo

Uno de los momentos más destacados ocurrió cuando Hoobastank interpretó "The Reason", su éxito de 2004. Los pasajeros acompañaron al vocalista Doug Robb mientras cantaba el tema en una versión acústica.

Por su parte, el vocalista de Simple Plan, Pierre Bouvier, interpretó canciones como "Perfect" e "I'm Just a Kid". The Used también participó con "The Taste of Ink", mientras que LØLØ se sumó a las presentaciones.

Los pasajeros grabaron distintos momentos del espectáculo y compartieron los videos en redes sociales. Las agrupaciones también difundieron imágenes de la experiencia.

They also had Simple Plan and The Used on there omg they literally just had a private warped tour. Incredible. https://t.co/tAbjQd64w5 — kate🐳🪩❤️‍🔥 (@karrotkate) November 14, 2026

La presentación formó parte de la iniciativa "Live at 35" de Southwest Airlines, que organiza actuaciones musicales sorpresa durante algunos vuelos.

El vuelo despegó antes de la suspensión nacional de la FAA

La presentación ocurrió horas antes de que la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenara una suspensión nacional de los despegues en Estados Unidos, debido a problemas de comunicación que afectaron a varios centros de control del tráfico aéreo.

De acuerdo con testimonios de pasajeros, el avión fue uno de los últimos vuelos en salir del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles antes de que entrara en vigor la medida federal.

La suspensión comenzó el viernes por la tarde y se prolongó durante más de cuatro horas. Las operaciones pudieron reanudarse alrededor de las 20:15 horas, tiempo del este de Estados Unidos.

La interrupción estuvo relacionada con una falla en las telecomunicaciones que afectó las operaciones de control aéreo. La medida provocó cancelaciones y retrasos en distintos aeropuertos del país.

Las bandas viajaban al Vans Warped Tour de Orlando

Los artistas tenían previsto presentarse en el Vans Warped Tour 2026, cuya última parada del año se realiza este fin de semana en Orlando, con actividades programadas para el 14 y 15 de noviembre.

La suspensión de vuelos también generó complicaciones para otros músicos que debían llegar al festival. Su fundador, Kevin Lyman, informó que algunos artistas tendrían que cancelar sus presentaciones, mientras otros buscaban rutas alternativas o viajaban por carretera.

Ante los cambios en los traslados, los organizadores contemplaron modificar horarios, extender algunas actuaciones y trasladar presentaciones del sábado al domingo.