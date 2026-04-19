Homenajean a Paco Silva en la Esquina Sonidera

El bar donde solía reunirse los sábados por la tarde, se convirtió en el punto de encuentro para hacerle un emotivo homenaje.

La comunidad sonidera se reunió para rendir un emotivo homenaje a Paco Silva en La Esquina Sonidera, un espacio que solía frecuentar y donde compartía tardes de música con colegas y amigos.

El evento fue organizado por iniciativa de los propios sonideros, como muestra del respeto y cariño que Paco sembró a lo largo de su trayectoria. El homenaje fue encabezado por Sonido Jaimillo, quien hizo posible este encuentro en honor a una de las figuras más queridas del movimiento.

Paco Silva provenía de una familia con profunda tradición sonidera. Sus hermanos también formaron parte de este ambiente musical, destacando con el reconocido Sonido Dinamita.

Más allá de su trayectoria, Paco destacó por su cercanía con la gente. A pesar de su reconocimiento, acostumbraba presentarse de manera gratuita, motivado únicamente por el gusto de compartir y “regalarle algo a su gente”. Su última aparición en este mismo lugar ocurrió hace apenas 20 días, lo que hizo aún más significativo este homenaje.

La Esquina Sonidera, bar donde solía reunirse los sábados por la tarde, se convirtió en el punto de encuentro para recordarlo. Se esperaba la llegada de su familia, así como una gran asistencia, reflejo del impacto que Paco Silva dejó en la escena sonidera.

Entre música, nostalgia y comunidad, el legado de Paco sigue vivo en cada sonido y en cada pista que hoy lo recuerda.