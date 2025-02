Hombre con bandera palestina irrumpió el show del Super Bowl

Un hombre con una bandera palestina se coló este domingo en el espectáculo de medio tiempo del rapero Kendrick Lamar del Super Bowl.

Tras conseguir pasearse y hondear su bandera brevemente por el césped del Caesars Superdome de Nueva Orleans, en Luisiana, el hombre fue detenido por la seguridad.

Entre los miles de asistentes, se encuentra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, algo histórico y razón por la que la seguridad es aún más estricta en el campo.

Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba también asistieron este domingo juntos al estadio Caesars Superdome para ver el partido entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagle.

