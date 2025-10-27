Holyfield, Navas y Bizarrap deslumbran en la F1 de México

Las estrellas del boxeo, fútbol y música robaron miradas en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante el Gran Premio de México

El estadounidense Evander Holyfield, leyenda del boxeo; el seleccionado costarricense Keylor Navas y el DJ argentino Bizarrap acapararon las miradas de los aficionados que asistieron este domingo al Gran Premio de F1 de México.

Un atlético Holyfield de 63 años, miembro del Salón de la Fama del boxeo, madrugó para pasear por el paddock del Autódromo Hermanos Rodríguez, sede de la décima edición de esta competencia en la capital mexicana.

Vestido con pantalón blanco, camiseta gris y gafas oscuras, el multicampeón de los pesados visitó al piloto neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, con quien se tomó una fotografía con la tradicional pose de guardia que hacen los boxeadores antes de una contienda.

Evander Holyfield making a quick pit stop in the garage 👊#F1 || #MexicoGP🇲🇽 pic.twitter.com/T2dCKCu8eA — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 26, 2025

Entre firmas y fotografías para los aficionados que lo reconocieron, Holyfield también visitó los boxes de Ferrari, donde convivió con los mecánicos de la escudería.

Keylor Navas, guardameta de Pumas UNAM del fútbol mexicano, fue otro de los perseguidos por los aficionados para tener un recuerdo junto al tricampeón de la Liga de Campeones de Europa con el Real Madrid.

"Es mi segunda vez en Fórmula Uno, antes fui a un Gran Premio en Mónaco y fue una gran experiencia, hoy creo que será igual de divertida", afirmó el portero de la selección costarricense.

En la marcha de personalidades del evento también destacaron Rafael Márquez, exjugador del Barcelona y actual auxiliar del seleccionador Javier Aguirre en México, y Jorge Campos, considerado el mejor guardameta en la historia del 'Tri', quien regaló un colorido suéter, como los que usaba cuando jugaba, al español Fernando Alonso, piloto de Aston Martin.

¡PURO GOAT! 🐐



Jorge Campos le obsequió uno de sus míticos jersey a Fernando Alonso previo al Gran Premio de México 👀 pic.twitter.com/vKZpvQCzwu — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 26, 2025

Uno de los preferidos por niños y adolescentes en su andar por el paddock Gonzalo Julián Conde, mejor conocido como Bizarrap, productor musical que saltó a la fama por sus 'BZRP Music Sessions' que lo llevaron a tener colaboraciones con estrellas de la talla de la colombiana Shakira, el puertorriqueño Residente, entre otros.

Bizarrap estuvo visitó al equipo Alpine para desear suerte a su compatriota Franco Colapinto, quien fue uno de los más aclamados por la afición del Autódromo Hermanos Rodríguez durante el tradicional desfile de pilotos que se efectúa antes de la competencia.