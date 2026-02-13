Hilary Duff anuncia gira mundial; se presentará en México

La cantante y actriz Hilary Duff confirmó su regreso a los escenarios con el tour 'The Lucky Me Tour', que incluirá presentaciones en México.

Después de casi 20 años sin realizar una gira internacional de gran escala, la cantante y actriz Hilary Duff confirmó su regreso a los escenarios con el tour "The Lucky Me Tour", que incluirá presentaciones en siete países, entre ellos México.

La artista estadounidense, de 38 años, recorrerá Estados Unidos, Canadá, México, Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda. De acuerdo con información difundida por Live Nation, el tour arrancará el 22 de junio en Florida, mientras que su visita a la Ciudad de México está programada para febrero de 2027.

A través de sus redes sociales, la protagonista de Lizzie McGuire compartió un video promocional en el que revive distintas etapas de su carrera. En el video aparece eligiendo atuendos y recuerdos relacionados con proyectos como The Lizzie McGuire Movie y A Cinderella Story, además de hacer referencia a canciones emblemáticas como So Yesterday.

Duff ya había insinuado el anuncio durante su show especial Small Rooms, Big Nerves, realizado en Los Ángeles, donde dejó entrever que nuevos proyectos musicales estaban en camino.

El regreso a los escenarios coincide con el lanzamiento de su sexto álbum de estudio, "Luck… or Something”, previsto para el 20 de febrero. Previo al arranque oficial de la gira, la cantante ofrecerá seis conciertos en el Voltaire del Venetian Resort en Las Vegas.

El nuevo material discográfico marca su regreso formal a la música tras más de una década desde Breathe In. Breathe Out. En años recientes, Duff había centrado su carrera en la actuación, destacando su participación en la serie How I Met Your Father.

En 2025 retomó su faceta musical con el sencillo Mature, seguido este año por Roommates, ambos incluidos en su próxima producción. Con esta gira, Duff consolida su regreso a la industria musical y reconecta con una generación que creció con su música y sus personajes en pantalla.