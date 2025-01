Hijos de Shakira debutan con su primer álbum musical

Milan y Sasha, hijos de la famosa cantante colombiana Shakira, han sorprendido al mundo con el lanzamiento de su primer álbum musical titulado “All for You”.

Con tan solo 11 y 9 años respectivamente, los pequeños han dado un gran paso en el ámbito artístico, algo que su madre no tardó en celebrar públicamente a través de sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, Shakira compartió emocionada: “Muy feliz de compartirles el proyecto musical de Milan y Sasha”.

Además, destacó dos canciones clave del álbum: “The One”, donde Sasha demuestra su talento vocal mientras Milan lo acompaña en la batería, y “It’s All for Us”, donde Milan también canta junto a otros jóvenes talentos.

El álbum, ya disponible en plataformas como Spotify, cuenta con 12 temas en los que los hijos de la colombiana exploran diferentes géneros musicales, desde pop y rock hasta baladas y música urbana.

Entre las canciones incluidas se encuentran "All For You, What Happened?", "It’s Alright", "The One", "Otra Era", "Mad Avenue", "Bitter Better", "Clouds (Like I’m With You)", "Leave the Light On", "This is Goodbye", "Quiero Tu Amor y A Good Day".

Esta no es la primera vez que Sasha y Milan incursionan en la música, cabe recordar que, en 2023 participaron junto a su madre en la canción “Quererte”, donde entonaron el verso: “Sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor, para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy”. Incluso aparecieron en el video oficial, mostrando que el talento corre por sus venas.

Shakira, siempre apoyando a sus hijos

La intérprete de “Waka Waka” ha mencionado en diversas entrevistas que Milan y Sasha no solo han mostrado inclinaciones artísticas, sino que también la han inspirado en varios proyectos.

Desde ideas para sus videos musicales hasta sugerencias de colaboraciones, como la famosa sesión con Bizarrap, sus hijos han sido un apoyo fundamental en su carrera.

Shakira se muda temporalmente a México por su gira

Mientras celebra los logros de sus hijos, Shakira también se prepara para un nuevo reto profesional.

La cantante llegó a México el pasado 21 de enero, donde vivirá temporalmente mientras afina los detalles de su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, que dará inicio el próximo 11 de febrero en Brasil.

En declaraciones a medios, la colombiana expresó su emoción por reconectarse con su público: “Tengo ganas de reencontrarme con ellas, con toda mi manada”.

México será un punto clave en su gira, con un total de 11 presentaciones: siete en la Ciudad de México, dos en Guadalajara y dos en Monterrey.

Según la cantante, esta decisión responde a la cálida recepción de sus seguidores mexicanos y a la relevancia que el país tiene en su carrera.

