Hijos de Aylín Mujica despiden a Mauro Menéndez

Los hijos de Aylín Mujica dedicaron emotivos mensajes en redes sociales para despedir a su hermano Mauro Menéndez tras su fallecimiento

Los hijos de la actriz Aylín Mujica compartieron emotivos mensajes para despedir a su hermano Mauro Menéndez, quien falleció recientemente.

A través de redes sociales, expresaron el profundo dolor que atraviesa la familia y recordaron al DJ y productor musical con fotografías y palabras de cariño.

Violeta Valenzuela, hija de la actriz, publicó un mensaje en el que expresó lo difícil que ha sido enfrentar la pérdida de su hermano, mientras que otros integrantes de la familia también compartieron imágenes y recuerdos para honrar su memoria.

Por su parte, Adri, hija de Osamu Menéndez y hermana de Mauro por parte de padre, escribió un mensaje en el que aseguró estar “en shock” y no poder creer que no volverá a verlo, acompañando sus palabras con varias fotografías de momentos que compartieron juntos.

Familia de Aylín Mujica despide a Mauro Menéndez con emotivos mensajes

Las publicaciones se suman al mensaje que Aylín Mujica compartió recientemente en sus redes sociales, donde expresó el profundo dolor que vive tras la muerte de su hijo y agradeció las muestras de apoyo que ha recibido de familiares, amigos y seguidores.

La muerte de Mauro Menéndez ha generado numerosas muestras de solidaridad hacia la actriz y su familia. Amigos, colegas y seguidores han enviado mensajes de apoyo durante este difícil momento.

Hasta el momento, la familia continúa despidiendo de manera privada al joven DJ y productor musical, mientras las muestras de cariño y condolencias siguen llegando a través de redes sociales.