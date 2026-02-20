Hijo menor de Jorge D'Alessio fue mordido por un tiburón en Tulum

Su hijo mayor, Santi, pensó que podía ser un cangrejo, pero al acercarse vio la pierna de Patricio llena de sangre y una cola alejándose

Las vacaciones de Jorge D’Alessio, integrante de Matute, y de su esposa, la actriz Marichelo Puente, quedaron marcadas por un accidente cuando su hijo menor, Patricio, fue atacado por un tiburón a la orilla del mar en una playa de Tulum. Tras el ataque, el menor presentó heridas en ambas piernas y fue trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención médica.

Cómo ocurrió el ataque de tiburón

Marichelo explicó que sus hijos estaban jugando a la orilla del mar: “Estaban a 20 pasos de nosotros (...) el agua no les llegaba ni siquiera a la cintura”, pero de repente escucharon los gritos de “Pato”.

Su hijo mayor, Santi, pensó que podía ser un cangrejo, pero al acercarse vio la pierna de Patricio llena de sangre y una cola alejándose. Jorge D’Alessio contó que su esposa inmediatamente aplicó un torniquete con una toalla.

“No les quiero explicar lo que sentí en ese momento, es como de no creerse, yo sigo en shock. Lo ves en documentales y cosas así, pero nunca te lo imaginas tan cercano con tu hijo”, relató Marichelo.

Estado de salud del nieto de Lupita D’Alessio

Tras el ataque, Patricio fue atendido por un médico ortopedista, quien realizó las curaciones y suturas en ambas piernas. Jorge D’Alessio compartió que recibió 30 puntadas en la pierna derecha y que la recuperación va rápida. “Gracias a Dios, todo es una anécdota. Nuestro güero está perfecto”, aseguró.

Qué tiburones hay en Tulum

El ataque fue causado por un tiburón de arrecife, de aproximadamente un metro de longitud. Esta especie es importante para el ecosistema marino y rara vez ataca a humanos, salvo que se sienta amenazada.

Marichelo Puente advirtió a sus seguidores que actualmente hay un gran número de estos tiburones cerca de la orilla y pidió tener precaución para evitar incidentes similares.