Hijo de Ramón Ayala se entrega por acusación de agresión sexual

Ramón Ayala Jr., hijo del reconocido cantante, se presentó ante el Departamento de Policía de Hidalgo en Texas tras una orden de arresto.

Ramón Ayala Jr., hijo del cantante Ramón Ayala, se entregó a las autoridades de Texas, Estados Unidos, luego de que se girara una orden de arresto en su contra por una acusación de agresión sexual. El músico compareció ante las autoridades el viernes 23 de octubre y enfrenta un cargo considerado delito grave de segundo grado en ese estado.

La información fue confirmada por el abogado Tony Buzbee, representante de tres exempleados de la agrupación Ramón Ayala y sus Bravos del Norte, quienes han presentado demandas civiles por presuntos abusos sexuales, hostigamiento y otras conductas inapropiadas que, según sus testimonios, habrían ocurrido durante las giras de la banda.

De acuerdo con el documento difundido por el litigante, la orden de arresto se obtuvo un día antes de que Ramón Ayala Jr. se presentara ante el Departamento de Policía de Hidalgo. Posteriormente, fue procesado por el cargo de agresión sexual relacionado con la denuncia de una persona identificada como John Doe. Además, se obtuvo una orden de protección de emergencia para la presunta víctima.

Tras su presentación ante las autoridades, trascendió que el hijo del llamado “Rey del Acordeón” habría quedado en libertad tras pagar una fianza de 2 mil dólares; sin embargo, este dato no ha sido confirmado oficialmente. Hasta el momento, Ramón Ayala ni otros integrantes de su familia se han pronunciado públicamente sobre el caso.

El proceso penal se suma a las acciones civiles que tres exempleados iniciaron meses atrás contra Ramón Ayala Jr., su padre y otras partes relacionadas con la agrupación. En sus demandas, los denunciantes señalan presuntos abusos sexuales, hostigamiento y negligencia.

Uno de ellos, identificado bajo el seudónimo de John Doe, aseguró haber sufrido presuntos actos sexuales sin consentimiento y humillaciones mientras trabajaba como fotógrafo y videasta durante las giras del grupo.

Las demandas también apuntan a una supuesta falta de supervisión por parte de Ramón Ayala y otras personas relacionadas con la banda. Sin embargo, estos señalamientos forman parte de procedimientos legales que deberán resolverse ante los tribunales.

Mientras avanzan los procesos en Texas, el caso mantiene la atención sobre la familia Ayala y su agrupación. Ramón Ayala Jr. conserva la presunción de inocencia, ya que el cargo en su contra no constituye por sí mismo una sentencia condenatoria.