Hijo de Liam Payne sería el único heredero de millonaria herencia

Mientras el menor alcanza la mayoría de edad, la administración de los bienes quedará bajo la supervisión de su madre, Cheryl Tweedy.

A casi dos años de la muerte de Liam Payne, nuevos documentos judiciales revelaron detalles sobre la fortuna que dejó el exintegrante de One Direction y quién heredará su patrimonio. De acuerdo con la información difundida en Reino Unido, su hijo Bear, de 9 años, fue designado como el único beneficiario de la herencia del cantante.

Los reportes señalan que el patrimonio de Payne está valuado en aproximadamente 24 millones de libras esterlinas, equivalentes a cerca de 28 millones de dólares, aunque algunas estimaciones sitúan la cifra final en más de 30 millones de dólares después de distintos ajustes financieros.

La situación llamó la atención debido a que el cantante falleció sin dejar un testamento formal. Bajo la legislación británica, cuando una persona muere sin estar casada y sin un testamento válido, los bienes pasan directamente a sus hijos. Por esta razón, Bear Grey Payne se convirtió en el heredero universal de la fortuna de su padre.

Mientras el menor alcanza la mayoría de edad, la administración de los bienes quedará bajo la supervisión de su madre, Cheryl Tweedy, y del abogado Richard Bray, quienes fueron designados para gestionar el patrimonio.

De acuerdo con los documentos judiciales, parte de los recursos podrán utilizarse para cubrir las necesidades y el bienestar de Bear durante su infancia, mientras que la mayor parte del patrimonio permanecerá protegida en un fideicomiso hasta que cumpla 18 años.

La fortuna del cantante incluye propiedades, inversiones, regalías musicales y diversos activos generados durante su etapa con One Direction y posteriormente como solista.

La revelación ha generado numerosas reacciones entre los seguidores del artista, quienes destacaron que Bear será el principal beneficiario del legado económico de su padre. En redes sociales, muchos fans recordaron declaraciones pasadas de Liam en las que aseguraba que deseaba garantizar el futuro de su hijo.

Liam Payne falleció en octubre de 2024 a los 31 años tras caer desde un hotel en Buenos Aires, una noticia que conmocionó a millones de seguidores alrededor del mundo.