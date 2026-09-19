Hijo de fundador de Mango niega terapias para simular una caída

Andic es investigado por la muerte de su padre, Isak Andic, quien falleció en diciembre de 2024 tras caer por un barranco durante una excursión en España.

La defensa de Jonathan Andic, hijo del fundador de la firma de moda española Mango, negó que el empresario conociera o tuviera interés en terapias que incluían simulaciones de caídas desde barrancos, luego de que surgieran nuevos detalles en la investigación por la muerte de su padre.

Andic es investigado por la muerte de su padre, Isak Andic, quien falleció en diciembre de 2024 tras caer por un barranco durante una excursión en Cataluña, España.

La declaración de una intérprete británica, colaboradora de una terapeuta de la familia, señala que Jonathan habría mostrado interés en un tratamiento que simulaba arrojar a un familiar desde un precipicio.

Los abogados rechazaron de manera contundente que su cliente hubiera conocido o mostrado interés en terapias basadas en simulaciones de caídas en la montaña.

La defensa aseguró que no ha recibido el contenido de esa declaración y rechazó categóricamente las acusaciones. También denunció que se ha vulnerado la presunción de inocencia de su cliente desde su detención.

La investigación analiza, entre otros elementos, la relación entre padre e hijo y un posible conflicto relacionado con el dinero.

Por ahora, Jonathan Andic permanece como investigado y no existe una sentencia que determine su responsabilidad por la muerte de su padre.