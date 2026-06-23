Hija de Sergio Andrade difunde fotos de él y pide que se entregue

Denunció que tanto ella como su madre y su hermana continúan siendo señaladas y relacionadas con los escándalos del pasado.

La polémica alrededor de Sergio Andrade volvió a tomar fuerza luego de que su hija, Antonia Andrade, compartiera en redes sociales fotografías recientes del exproductor musical acompañadas de un contundente mensaje en el que le exigió entregarse a las autoridades y asumir responsabilidad por los señalamientos que han marcado su historia.

A través de sus historias de Instagram, la joven difundió imágenes actuales de Andrade, donde aparece con cabello canoso, barba y lentes. Aunque las fotografías permanecieron poco tiempo publicadas, lograron viralizarse rápidamente y generar numerosas reacciones en redes sociales.

Junto a las imágenes, Antonia lanzó un mensaje en el que expresó su molestia por las consecuencias que, asegura, ella y su familia continúan enfrentando debido al pasado de su padre. La joven sostuvo que el exproductor sigue provocando daño y reviviendo situaciones que afectan a sus seres queridos.

Uno de los puntos más fuertes de su pronunciamiento fue la exigencia directa para que Andrade deje de ocultarse y enfrente la justicia. En su mensaje reiteró que las víctimas merecen respuestas y que él debería asumir públicamente su responsabilidad.

Antonia también rechazó cualquier vínculo afectivo con el exproductor y aseguró que nunca lo ha considerado una verdadera figura paterna. Según expresó, una familia debe proteger, cuidar y respetar, algo que afirma no haber recibido de parte de Andrade.

Además, denunció que tanto ella como su madre y su hermana continúan siendo señaladas y relacionadas con los escándalos del pasado, situación que considera injusta y que, asegura, ha puesto en riesgo su tranquilidad y privacidad.

Las declaraciones surgieron después de la reciente reaparición pública de Sergio Andrade, quien volvió a generar conversación tras difundirse información sobre nuevos proyectos relacionados con la música. Esa situación provocó una nueva ola de críticas y reacciones entre quienes siguen de cerca el caso.

El exproductor fue detenido en Brasil en el año 2000 y posteriormente extraditado a México, donde enfrentó procesos judiciales por diversos delitos. Tras cumplir una condena de siete años y diez meses, recuperó su libertad en 2007.

Por ahora, Sergio Andrade no ha respondido públicamente a las recientes declaraciones de su hija. Sin embargo, el mensaje de Antonia volvió a colocar el tema en el centro de la conversación pública y generó muestras de apoyo hacia la joven en redes sociales.