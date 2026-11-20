Romy Reiner vendió la propiedad que habitó en Brentwood, ubicada frente a la residencia donde sus padres fueron asesinados en 2025

Romy Reiner, hija menor del cineasta Rob Reiner y de la fotógrafa y productora Michele Singer Reiner, vendió una propiedad familiar ubicada en el exclusivo barrio de Brentwood, en Los Ángeles, por 10.3 millones de dólares. La vivienda se encuentra justo frente a la residencia donde sus padres fueron asesinados en diciembre de 2025.

La operación inmobiliaria se concretó de manera discreta y quedó registrada el 17 de febrero de 2026, de acuerdo con documentos consultados por Page Six. La casa había pertenecido a la familia Reiner durante más de 30 años y era el lugar donde Romy vivía antes del homicidio de sus padres.

Así es la propiedad que perteneció a la familia Reiner

La vivienda tiene un diseño estilo farmhouse y cuenta con tres habitaciones, tres baños, una cancha de tenis y un terreno de casi media hectárea. La joven, de 28 años, residía en el inmueble situado frente a la casa donde fueron encontrados sin vida Rob y Michele Reiner.

Según la información difundida por Page Six, el comprador es un médico afiliado a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), quien no quiso ofrecer declaraciones sobre la adquisición.

Los documentos de la operación identifican a Paul Kanin, administrador del fideicomiso familiar Reiner, como el vendedor. Además del precio de compra, el nuevo propietario deberá cubrir 469 mil 708 dólares por impuestos y gastos de registro.

De esa cantidad, 11 mil 330 dólares corresponden a impuestos documentales de transferencia, 458 mil 350 dólares a gravámenes de transferencia de la ciudad de Los Ángeles y 28 dólares a tarifas de registro.

El asesinato de Rob y Michele Reiner

La venta ocurre casi un año después de la muerte del director de cine y su esposa. El 14 de diciembre de 2025, ambos fueron encontrados sin vida en su residencia de Brentwood, Los Ángeles. Los informes del médico forense señalaron que presentaban múltiples heridas provocadas por un arma blanca.

Rob Reiner, de 78 años, fue reconocido por dirigir películas como "Cuando Harry encontró a Sally", "La princesa prometida", "Misery" y "Cuestión de honor". Estuvo casado con Michele, de 70 años, desde 1989.

El mismo día del hallazgo de los cuerpos fue detenido su hijo Nick Reiner, de 33 años, quien posteriormente fue acusado de dos cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales.

Nick se declaró inocente y permanece bajo custodia sin derecho a fianza mientras continúa el proceso judicial. En octubre de 2026 compareció ante un tribunal durante audiencias relacionadas con la posible divulgación de documentos y pruebas presentadas ante el gran jurado.

La disputa por el fideicomiso familiar

Además del proceso penal, Nick Reiner enfrenta una disputa legal por el acceso a un fideicomiso familiar cuyo valor se estima en aproximadamente 1.6 millones de dólares. El acusado busca utilizar esos recursos para cubrir los gastos de su defensa.

Sin embargo, los representantes legales de la familia sostienen que no puede recibir el dinero debido a la llamada "slayer statute" de California, una disposición que impide que una persona herede de alguien a quien haya matado.

La defensa de Nick argumenta que tiene derecho a disponer de los recursos que legalmente le corresponden para contratar a los abogados de su elección. También sostiene que al menos 325 mil dólares del patrimonio en disputa proceden de una herencia de su abuelo, Carl Reiner, quien murió en 2020.

De acuerdo con el Daily Mail, las partes acordaron recurrir a un mediador para resolver el desacuerdo sobre el acceso al fideicomiso. La mediación está prevista para comenzar el 16 de diciembre de 2026.