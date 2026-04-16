Hija de Carmen Salinas demanda por polémico podcast

María Eugenia Plascencia denunció a Saskia Niño de Rivera y a un recluso por presunto daño moral tras comentarios sobre Carmen Salinas en un podcast

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La hija de Carmen Salinas, María Eugenia Plascencia, demandó legalmente a Saskia Niño de Rivera y al recluso “Beto” por las graves acusaciones realizadas en el podcast Penitencia.

Gerardo Rincón, el abogado de la hija de Carmen Salinas algunas pruebas y que aún no puede responder si a Saskia se le dará de baja el podcast que realizó con Beto “El Reo”.

¿Qué fue lo que sucedió?

La hija de la primera actriz Carmen Salinas, María Eugenia Plascencia, se colocó nuevamente en el centro de la atención mediática tras interponer una denuncia en contra de la activista Saskia Niño de Rivera y de un hombre identificado como “Beto”, quien habría participado como invitado en un podcast en calidad de exrecluso.

El conflicto surgió luego de la difusión de un episodio en el que se abordaron comentarios relacionados con la vida y figura pública de la fallecida actriz.

Según lo que trascendió, durante el podcast se hicieron menciones que la familia consideró inapropiadas o irrespetuosas hacia Carmen Salinas, lo que provocó una reacción inmediata por parte de su hija.

Aunque el contenido exacto no ha sido detallado en su totalidad, se señaló que las declaraciones, realizadas en tono de conversación, generaron indignación entre seguidores y abrieron un debate sobre los límites del humor y la libertad de expresión cuando se trata de figuras fallecidas.

Ante esta situación, María Eugenia Plascencia decidió proceder legalmente, presentando una denuncia por daño moral, al considerar que se afectó la memoria, dignidad y legado artístico de su madre.

Hasta el momento, no se han dado a conocer avances oficiales en el caso, pero se espera que las autoridades correspondientes analicen los hechos y determinen si existe alguna responsabilidad legal por lo expresado en dicho podcast.