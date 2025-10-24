Hermanos Wilkerson se reúnen para una épica foto

En sus redes sociales, el actor Frankie Muniz encendió a su comunidad luego de compartir una foto con sus "hermanos" Justin Berfield y Christopher Masterson

El actor estadounidense Frankie Muniz compartió una fotografía donde se ve junto a Justin Berfield y Christopher Masterson, quienes interpretan a Reese y Francis en la afamada serie "Malcolm in the Middle".

A través de sus redes sociales, el protagonista de una de las series más exitosas publicó el siguiente mensaje:

"Me dijeron que no publicara esto todavía, pero luego recordé la canción del tema. Estoy demasiado emocionado para que todos vean los nuevos episodios y extraño a mis hermanos."

I was told not to post this yet, but then I remembered the theme song. I'm just too excited for y'all to see the new episodes and I miss my brothers. pic.twitter.com/LT2aXgsAOK — Frankie Muniz (@frankiemuniz) October 23, 2025

Esto se da como parte del lanzamiento de una nueva temporada, la cual contará con cuatro episodios de 30 minutos. Esta se destaca porque tendrá a casi todo elenco original, por lo que se espera que sea a finales del 2025 cuando se estrene, coincidiendo con el 25° aniversario de la serie.

La historia se centrará en el 40° aniversario de matrimonio de Hal y Lois, donde se verán a los personajes ya mayores, incluido Malcolm, el cual se presume que tendrá una hija.