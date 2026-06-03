Hermanos Russo adelantan detalles del Doctor Doom de Downey Jr.

Los directores de 'Avengers: Doomsday' afirman que el traje de Doctor Doom es su favorito en Marvel y prometen una nueva etapa para los Vengadores

A menos de seis meses del estreno de Avengers: Doomsday, los hermanos Anthony y Joe Russo ofrecieron nuevas pistas sobre la esperada producción de Marvel Studios y aseguraron que el traje de Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., es su diseño favorito entre todas las películas del Universo Cinematográfico de Marvel que han dirigido.

Durante una charla celebrada en el SXSW de Londres, los cineastas evitaron revelar detalles importantes de la trama, aunque compartieron algunas impresiones sobre el personaje que marcará el regreso de Downey Jr. a la franquicia, esta vez como uno de los villanos más emblemáticos de los cómics.

Un traje que cumple con las expectativas

Al ser cuestionados sobre qué hace especial el diseño de Doctor Doom, Joe Russo se limitó a responder que el público tendrá que verlo por sí mismo.

Sin embargo, Anthony Russo explicó que el vestuario logra una integración total con la esencia del personaje.

Los directores señalaron que uno de sus objetivos al adaptar historias de Marvel siempre ha sido respetar los elementos más atractivos de los cómics sin limitarse a trasladarlos directamente a la pantalla.

Según Joe Russo, el Doctor Doom de Avengers: Doomsday conserva los rasgos más representativos del personaje en las historietas, pero al mismo tiempo incorpora elementos originales creados específicamente para la narrativa de la película.

El realizador aseguró que la versión cinematográfica logra equilibrar fidelidad y novedad, ofreciendo una interpretación que responde a las expectativas de los seguidores del villano.

Una nueva etapa para los Vengadores

Más allá del personaje de Doom, los hermanos Russo adelantaron que la película representará un nuevo comienzo para el universo de los superhéroes de Marvel.

Anthony Russo afirmó que el proyecto parte prácticamente desde cero y que no dependerá de los acontecimientos previos de la saga.

También anticipó cambios importantes en la formación de los Vengadores, aunque sin ofrecer detalles adicionales.

Las declaraciones llegan en un momento de alta expectativa entre los seguidores de Marvel, especialmente después del impacto de Avengers: Endgame, que en 2019 se convirtió en uno de los mayores éxitos de taquilla de la historia.

Uno de los principales atractivos de la película será el regreso de Robert Downey Jr. al universo Marvel. No obstante, el actor dejará atrás su icónico papel como Iron Man para encarnar al temido Doctor Doom.

El primer avance completo presentado en CinemaCon mostró al personaje con su característica capucha verde y el rostro cubierto por una máscara metálica, confirmando el enfoque clásico del villano.

El material promocional también reveló el regreso de Chris Evans como la versión original de Capitán América, uno de los anuncios que más entusiasmo ha generado entre los fanáticos.

Aunque los realizadores no confirmaron detalles sobre la trama, entre los seguidores existe la teoría de que la película podría tomar elementos de la serie de cómics Infamous Iron Man, publicada entre 2016 y 2017.

En esa historia, Victor Von Doom intenta redimirse utilizando una armadura inspirada en Iron Man y asumiendo un papel heroico, una premisa que ha alimentado las especulaciones sobre el papel que desempeñará Downey Jr. en la nueva entrega.

Avengers: Doomsday tiene previsto llegar a los cines el 18 de diciembre de 2026 y es considerada una de las apuestas más importantes de Marvel para revitalizar la franquicia y el género de superhéroes en la pantalla grande.