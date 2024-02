Hermanos Culkin trabajarán juntos por primera vez en serie

La familia Culkin, reconocida en el mundo del cine, se une en un proyecto único.

Los cinco hermanos Kieran, Macaulay, Rory, Christian y Shane Culkin trabajarán juntos por primera vez en una serie animada titulada "El segundo mejor hospital de la galaxia", que se estrenará este viernes 23 de febrero.

La colaboración de todos los hermanos será solo en el sexto episodio de la temporada y Kieran Culkin es el único hermano que es un miembro fijo.

Kieran Culkin da la voz al personaje "Dr. Plowp", y los demás hermanos presentarán sus voces para un grupo de hermanos alienígenas que aparecerán en la trama.

El episodio con todos los Culkin se centra en la visita de los hermanos del personaje mientras festeja con la "Dra. Sleech" (cuya voz es interpretada por Stephanie Hsu).

La serie sigue a dos doctoras extraterrestres cuya rutina se ve interrumpida por una misteriosa epidemia que amenaza su existencia.

La serie también cuenta con la participación de Natasha Lyonne, Maya Rudolph y Sam Smith en su elenco.

Esta colaboración marca la primera vez que los hermanos Culkin comparten pantalla desde las dos primeras películas de "Mi pobre angelito".

Macaulay, conocido por su papel principal en la franquicia, y Kieran, recientemente galardonado con un Globo de Oro y un Emmy por "Succession", interpretaron a hermanos en esas películas icónicas.

New clip from ‘The Second Best Hospital In The Galaxy’, featuring Kieran Culkin and his brothers.



The series will premiere on Prime Video this Friday, February 23.pic.twitter.com/cffESdKU72