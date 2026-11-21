Los cinco hermanos acusan a Bryan Freedman de ocultar un conflicto de intereses y engañarlos para firmar un acuerdo de confidencialidad en 2019

Los cinco hermanos Cascio emprendieron acciones legales contra Bryan Freedman, abogado que participó en la negociación de un acuerdo con el patrimonio de Michael Jackson en 2019. Los demandantes lo acusan de mala praxis profesional, fraude y conflicto de intereses, pues aseguran que los convenció de firmar un convenio que les impedía hablar públicamente sobre los presuntos abusos sexuales que atribuyen al cantante.

La demanda fue presentada el miércoles 18 de noviembre ante el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles. Frank, Edward, Dominic, Aldo y Marie-Nicole Cascio sostienen que Freedman ocultó que también trabajaba para los intereses del patrimonio del llamado Rey del Pop cuando supuestamente debía asesorarlos a ellos.

De acuerdo con el documento judicial, el abogado habría aprovechado la confianza de la familia para conseguir que aceptara condiciones que protegían al patrimonio del artista y limitaban las posibilidades de los hermanos de emprender acciones legales o hablar sobre sus experiencias.

Acusan al abogado de ocultar un conflicto de intereses

Los Cascio señalaron que el patrimonio de Michael Jackson buscaba contener las repercusiones del documental "Leaving Neverland", estrenado en 2019, que presentó testimonios y acusaciones de abuso sexual contra el cantante.

En ese contexto, Freedman habría contactado a la familia para negociar un acuerdo. Según la demanda, les presentó el documento como un convenio relacionado con los derechos de sus historias de vida, pero no les explicó que contenía cláusulas de confidencialidad, liberación de responsabilidades para el patrimonio y arbitraje obligatorio.

Los hermanos también sostienen que el abogado los desalentó a buscar representación legal independiente y no les informó que existía un conflicto de intereses por sus vínculos profesionales con otras personas relacionadas con la familia.

"Freedman nunca informó a los demandantes que el patrimonio lo había contratado para silenciar a otras víctimas de Jackson después del estreno de 'Leaving Neverland'", señala el escrito judicial, según la información publicada por medios estadounidenses.

¿Cuánto dinero establecía el acuerdo de 2019?

El convenio contemplaba cinco pagos anuales de 690 mil dólares para cada uno de los cinco hermanos, lo que representaba un total de 3 millones 450 mil dólares por persona durante el periodo establecido.

Sin embargo, los Cascio argumentan que Freedman no les explicó las consecuencias de las cláusulas incluidas en el documento ni les advirtió que la compensación podía ser menor a las cantidades que, según ellos, se habían pagado en otros casos relacionados con acusaciones de abuso sexual contra Jackson.

Uno de los puntos que consideran más perjudiciales es una disposición que, de acuerdo con su interpretación, obligaría a todos los integrantes de la familia a devolver la totalidad de los pagos si uno de ellos revelaba información sobre los presuntos abusos.

El acuerdo también establecía que las controversias relacionadas con sus términos debían resolverse mediante un procedimiento de arbitraje, en lugar de llevarse directamente ante un tribunal público.

Los hermanos intentaron impugnar el convenio

La demanda relata que Freedman volvió a comunicarse con la familia en 2024 y les informó que el patrimonio estaba dispuesto a realizar pagos adicionales, debido a que la cantidad inicial había sido insuficiente.

Ante las dudas sobre las condiciones del acuerdo, los hermanos contrataron a otro abogado y comunicaron al patrimonio su intención de impugnar el documento de 2019, al considerar que era inválido y abusivo.

La disputa se intensificó después de que el patrimonio promoviera un procedimiento de arbitraje contra ellos por una presunta violación de las cláusulas de confidencialidad y no denigración.

En febrero de 2026, los Cascio también presentaron una demanda contra el patrimonio de Michael Jackson por presunta trata sexual de menores. Sin embargo, en agosto un juez ordenó que ese litigio fuera llevado a arbitraje, precisamente por las disposiciones del acuerdo que ahora cuestionan.

El patrimonio de Michael Jackson rechaza las acusaciones

La nueva demanda está dirigida contra Bryan Freedman y no contra el patrimonio del cantante. Los hermanos buscan responsabilizar al abogado por los perjuicios que, aseguran, les ocasionó al asesorarlos durante la negociación.

Por su parte, el abogado Martin Singer, representante del patrimonio, ha rechazado anteriormente las acusaciones de los Cascio y las calificó como una "desesperada búsqueda de dinero". También ha señalado que la familia defendió públicamente a Jackson durante más de 25 años.

Las acusaciones contra Freedman forman parte de una nueva disputa judicial y todavía deberán ser examinadas por las autoridades. El abogado no había respondido públicamente a las solicitudes de comentarios sobre esta demanda al momento de los reportes.

Michael Jackson murió en 2009 y nunca fue condenado penalmente por abuso sexual infantil. En 2005 fue absuelto en un juicio penal, mientras que el patrimonio ha rechazado reiteradamente las acusaciones que se han presentado contra el artista.