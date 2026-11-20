Netflix estrena 'Hermanastras', una película animada que reinterpreta Cenicienta desde la perspectiva de sus villanas y aborda las inseguridades adolescentes.

Netflix estrena este viernes 'Hermanastras', su nueva comedia de animación y aventura que pone en el centro a quienes fueron reflejadas como las malas de la película en 'La Cenicienta', el clásico de 1950, y que ahora regresa para reflexionar sobre las inseguridades de la adolescencia o el miedo a no encajar.

Con las voces en inglés de Amanda Seyfried, Daniel Radcliffe, Ali Wong, Stephanie Hsu o Bette Midler, la cinta dirigida por Alyce Tzue y John Ripa imagina cómo se hubiera desarrollado la historia si los planes del hada madrina no hubieran salido como estaban previstos y el romance entre el príncipe y la protagonista se hubiera puesto en peligro.

Robar la varita al hada madrina

La trama arranca cuando la hermanastra Lilith se cansa de vivir a la sombra de Cenicienta y roba la varita mágica del hada madrina para poder asistir al baile del príncipe, al que previamente no había sido invitada, por lo que se fabrica su propio vestido y carruaje que la lleva hasta el palacio.

Junto a su hermana Margot, sabotea el evento real y destruye el cuento tal y como se conoce, lo que deja al reino bajo la tiranía de Priscilla, una villana con la voz de la comediante Nikki Glaser que aprovecha la ocasión para quedarse con el trono.

Para remediarlo, Lilith se ve obligada a aliarse con Cenicienta, luchar contra troles sobre ruedas, dejar atrás a los esbirros y escapar de un bosque siniestro en una aventura con la que se busca salvar al reino y, por el camino, la relación que las une a ambas.

La producción de 'Hermanastras' duró seis años, llegaron a participar hasta 700 personas de todo el mundo y está pensada para que el público se sienta "inspirado a defender a alguien que ha sido ignorado", así como a quienes dejaron de "creer en el felices para siempre", según cuentan sus directores en una carta remitida a los medios.