Hermana de Octavio Ocaña recuerda al actor en su natalicio

La dedicatoria compartida en plataformas digitales acumuló decenas de reacciones y muestras de solidaridad por parte de sus seguidores.

Bertha Ocaña, hermana del fallecido actor Octavio Ocaña, compartió un emotivo mensaje en redes sociales para conmemorar el nacimiento del intérprete este 7 de noviembre, fecha en la que habría cumplido 28 años.

Acompañado de una fotografía de su hermano, la publicación reflejó el dolor y el cariño de la familia a varios años de su partida, destacando la permanencia de su legado en el recuerdo de sus seres queridos.

En su mensaje, Bertha expresó la nostalgia de no poder cantar Las Mañanitas ni abrazarlo en un día tan significativo.

"Hoy ya no puedo hablarte o correr a verte para cantarte las mañanitas, un día como hoy, 7 de noviembre, también me duele el alma y me pregunto... ¿algún día dejará de doler?", redactó en su cuenta personal de Instagram.

La hermana del actor enfatizó que, pese al paso del tiempo y la tristeza que acompaña la fecha, mantendrá la tradición de honrar la vida de su hermano cada año.

"Te extraño, te amo y te recuerdo con todo el amor de mi alma y si hoy estarías cumpliendo 28 años y no puedo evitar pensar qué sería de tu vida a los 28, pero me quedo con todo lo vivido y cada 7 de este mes continúo honrando lo que fue tu vida", añadió en la publicación.

El homenaje concluyó con unas emotivas palabras enviadas al cielo para quien cariñosamente llamaba "Tavito". La emotiva dedicatoria acumuló rápidamente muestras de apoyo y solidaridad por parte de seguidores y usuarios que continúan recordando la trayectoria del joven actor.