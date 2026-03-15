Hermana de Mónica Noguera fue mordida por un cocodrilo

La declaración de la conductora coincidió con un incidente reciente en Tulum, donde el hijo del cantante Jorge D’Alessio fue mordido por un tiburón

La conductora de televisión Mónica Noguera se encuentra en Monterrey para asistir y conducir un evento privado. Durante su visita, la presentadora habló sobre un incidente que involucró a su hermana, ocurrido hace tres semanas en Puerto Escondido, Oaxaca, cuando supuestamente fue mordida por un cocodrilo durante un paseo familiar.

¿Cómo fue que pasó el accidente?

De acuerdo con los reportes, Ale Noguera, hermana de la conductora, habría sido mordida dos veces por el animal y recibió atención médica aproximadamente 15 minutos después. Sin embargo, Mónica Noguera aclaró que esta situación ya pertenece al pasado.

“No, pero eso no, pero eso, no, no, eh, o sea eso no es actual y salió de pronto, sí, sí pero no hay de qué preocuparse, gracias en verdad”,

dijo la conductora durante una entrevista con un periodista local, restando importancia al hecho y tranquilizando a la audiencia.

Reflexiona sobre accidentes y medio ambiente

La declaración de Mónica coincidió con un incidente reciente en Tulum, Quintana Roo, donde el hijo del cantante Jorge D’Alessio fue mordido por un tiburón. La conductora aprovechó para enviar un mensaje sobre el respeto al hábitat natural y la prevención de accidentes:

“Lo que la gente debe de hacer, debe de saber por el cambio climático y no arriesgarse a meterse a cualquier lugar. Ahorita podemos tener cualquier accidente, nos estamos metiendo en su hábitat, ¿no? Cómo los cocodrilos también, están construyendo tanto que ellos se van a la playa, etcétera, sólo hay que tener cuidado, porque estamos afectando mucho al medio ambiente, eso hay que regularlo.”

Con ello, Noguera enfatizó la importancia de cuidar el medio ambiente y adoptar precauciones al interactuar con la naturaleza.

Mónica Noguera también aprovechó para hablar de sus proyectos actuales en televisión y su trayectoria en el medio artístico. La conductora se dijo orgullosa de haber sido pionera en el sector, colaborando con su expareja y productor Memo Del Bosque, y de seguir consolidando su carrera pese a los incidentes familiares recientes.