Hermana de Liam Payne le coloca ofrenda de Día de Muertos

El gesto conmovió a los fans, quienes recordaron al cantante a un año de su muerte, mientras la familia mantiene vivo su recuerdo desde esa simbólica tradición.

En el primer aniversario luctuoso de Liam Payne, su hermana Ruth Gibbins sorprendió al colocarle una ofrenda mexicana de Día de Muertos para honrar la memoria del exintegrante de One Direction.

A través de Instagram, compartió una fotografía donde se observan elementos tradicionales: papel picado, flores tipo cempasúchil, velas y tres fotografías del intérprete de “Strip That Down”. “Espero que encuentres tu camino a mí, hoy, con amor, siempre, Liam”, escribió junto a la imagen.

La acción se viralizó rápidamente y provocó una ola de nostalgia en directioners alrededor del mundo, quienes volvieron a expresar condolencias y cariño hacia el cantante, cuya muerte impactó a la industria musical y llegó a reunir nuevamente —al menos simbólicamente— al resto de los integrantes de la boyband.

Payne falleció el 16 de octubre de 2024 en Argentina, durante un viaje con su pareja. Las investigaciones determinaron que, al momento de su muerte, había consumido diversas sustancias. Con esta ofrenda, su familia mantiene viva su memoria en una fecha cargada de significado para la tradición mexicana.