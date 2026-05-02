¡Heredó talento! North West debuta en la música con su primer EP

Además de ser su primer paso formal en la música, también busca consolidar una identidad propia dentro de la industria.

North West, hija de Kim Kardashian y Kanye West, debutó oficialmente en la música con el lanzamiento de su primer EP titulado “N0RTH4EVR”, marcando el inicio formal de su carrera como rapera y productora a los 12 años.

El proyecto llegó a plataformas digitales este 1 de mayo de 2026 y representa un paso clave en su incursión dentro de la industria, donde ya había tenido participaciones previas junto a su padre y otros artistas.

¿Qué incluye el EP debut de North West?

El EP “N0RTH4EVR” estará compuesto por seis canciones inéditas que muestran su estilo dentro del rap y el hip-hop. Los temas confirmados son:

H0w sh0uld ! f33l

D!e

#N0rth4evR

Th!s tim3

W0ah

Aishite (愛して)

Este material no incluirá su sencillo previo “PIERCING ON MY HAND”, lanzado en febrero de 2026, donde también participó como productora.

¿Cómo inició North West en la música?

Antes de este debut, North West ya había tenido acercamientos importantes en la industria musical. Participó en la canción “TALKING / ONCE AGAIN”, parte del proyecto musical de su padre junto a Ty Dolla $ign, donde aportó versos y apareció en el video oficial.

Además, ha colaborado con otros artistas y ha desarrollado habilidades tanto frente al micrófono como en la producción, lo que refuerza su perfil como una artista en formación dentro de un entorno altamente influenciado por la música.

El EP apunta a conectar con nuevas audiencias, particularmente con la Generación Z, que ha seguido de cerca su crecimiento a través de redes sociales y su exposición mediática desde temprana edad.

Con “N0RTH4EVR”, North West no solo da su primer paso formal en la música, sino que también busca consolidar una identidad propia dentro de la industria.