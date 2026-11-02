Heidi Klum sorprende en Halloween 2026 como una mano cercenada

La modelo celebró 25 años de su tradicional fiesta con un disfraz hiperrealista. Neil Patrick Harris, Leni Klum y otros invitados también sorprendieron

La supermodelo alemana volvió a demostrar por qué es considerada la reina de esta celebración al sorprender con uno de sus disfraces más extravagantes: una mano humana cercenada, recreada con un nivel de realismo que llamó la atención durante su tradicional fiesta anual.

La modelo organizó una vez más su esperada celebración, que en esta ocasión tuvo un significado especial al conmemorar el 25 aniversario de su fiesta de Halloween.

Como cada año, Klum convirtió su llegada en uno de los momentos más esperados de la noche, gracias a una caracterización elaborada que requirió trabajo artístico y maquillaje especializado.

Su elección de 2026 fue una mano humana separada del cuerpo, con una apariencia realista que reforzó su reputación por apostar por transformaciones radicales en lugar de los disfraces convencionales.

Los invitados también sorprendieron con sus disfraces

La celebración del 25 aniversario reunió a numerosos invitados que también apostaron por caracterizaciones elaboradas, referencias cinematográficas y homenajes a figuras de la música y la cultura popular.

Entre los atuendos que destacaron durante la fiesta estuvieron los siguientes:

Neil Patrick Harris y David Burtka: la pareja recreó a las inquietantes gemelas de El resplandor (The Shining), con vestidos azul claro, pelucas castañas, lentes de contacto y maquillaje para completar la apariencia de las niñas de la película.

Taylor Momsen: rindió homenaje a Angus Young, guitarrista de AC/DC, con una versión de su característico atuendo escolar, integrado por prendas rojas y una gorra. La elección estuvo relacionada con su experiencia de gira junto a la banda.

Leni Klum: la hija de Heidi se convirtió en Miss Piggy, de Los Muppets, con un camisón blanco, una boa de plumas morada, orejas de cerdo y una prótesis para recrear el hocico del personaje.

Lou Samuel: eligió a Starfire, la superheroína de Teen Titans, con un traje morado inspirado en el personaje.

Johan Samuel: apareció con maquillaje de zombi y efectos de sangre artificial, como parte de las caracterizaciones familiares.

apareció con maquillaje de zombi y efectos de sangre artificial, como parte de las caracterizaciones familiares. Kyle MacLachlan: acompañado de Desiree Gruber, recreó a Cliff Vandercave, el villano de la película Los Picapiedra de 1994.

Jade Thirlwall: optó por una caracterización de estatua de ángel, con maquillaje y texturas que simulaban piedra.

Karen Mulder: rindió homenaje al diseñador Karl Lagerfeld mediante prendas y gafas asociadas con su imagen característica.

rindió homenaje al diseñador Karl Lagerfeld mediante prendas y gafas asociadas con su imagen característica. Mariah Strongin: eligió a Wonder Woman, uno de los personajes más reconocidos de los cómics y el cine.

Haley Kalil: se convirtió en Jessica Rabbit, personaje que también ha formado parte de los disfraces anteriores de Heidi Klum.

Laura Abla, conocida como Laura Schmitt: recreó la famosa presentación de Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera durante los MTV Video Music Awards de 2003.

Valentina Sampaio: eligió a Poison Ivy, la villana del universo de Batman.

Questlove: apostó por un atuendo deportivo con jersey y casco de los San Francisco 49ers, inspirado en el futbol americano.

apostó por un atuendo deportivo con jersey y casco de los San Francisco 49ers, inspirado en el futbol americano. Tramell Tillman: llamó la atención con una caracterización que incluyó maquillaje facial elaborado y prótesis.

También acudieron Andrew Rannells y Tuc Watkins, así como Eric McCormack y Sue Conder. Rebecca Mir y Massimo Sinató optaron por atuendos coordinados en negro, con una estética que recordó al universo de Matrix.

Entre las otras propuestas mencionadas estuvieron Alexis Stone, quien apareció como Michael Jackson; un invitado que utilizó un disfraz de una bolsa gigante de papas fritas de una colaboración relacionada con Heidi Klum, y Helge Merk, quien recreó la imagen de una modelo de Victoria's Secret.

Heidi Klum celebra 25 años de su fiesta de Halloween

La tradición de Heidi Klum se ha convertido en uno de los acontecimientos más reconocidos de Halloween dentro del mundo del espectáculo.

Cada año, la modelo reúne a celebridades, artistas y figuras de la moda en una celebración donde los disfraces suelen convertirse en protagonistas.

En 2025, Klum eligió transformarse en Medusa, la criatura de la mitología griega que tenía serpientes en lugar de cabello. Su caracterización incluyó un tocado con reptiles en movimiento y una larga cola, mientras que su esposo, Tom Kaulitz, apareció como un antiguo soldado griego convertido en piedra por el personaje.

Para crear aquella transformación fue necesario el trabajo de un equipo de 15 artistas, según explicó la propia modelo a Variety durante el evento del año pasado.

“Aún se necesitan personas que creen momentos con personas reales… para mí, es como un arte hermoso”, comentó Klum al hablar sobre el trabajo detrás de sus disfraces.

También explicó que sus elaboradas caracterizaciones tienen una duración muy limitada, pues están pensadas exclusivamente para la noche de Halloween: “Esto solo sirve para esta noche. Esta noche. Todo se va por el desagüe, por así decirlo, en la ducha”.

Entre sus caracterizaciones más conocidas figuran Fiona, de Shrek; Jessica Rabbit; el hombre lobo del videoclip Thriller, de Michael Jackson; y el extraterrestre E.T. También ha sorprendido con disfraces de pavo real, gusano y mariposa.

Su capacidad para transformarse mediante prótesis, maquillaje, vestuarios especiales y efectos visuales ha hecho que cada año sus seguidores esperen conocer cuál será su siguiente personaje.