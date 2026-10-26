Heidi Klum muestra adelanto de su disfraz de Halloween

La modelo Heidi Klum compartió las primeras imágenes de las prótesis que usará en su famosa fiesta anual a una semana de la celebración.

La modelo y conductora alemana Heidi Klum, reconocida internacionalmente como la "Reina de Halloween", continúa alimentando la intriga de sus seguidores sobre la vestimenta que lucirá en la edición de este año de su célebre festejo "Heidi Klum's Annual Halloween Party".

A través de sus canales oficiales, la celebridad compartió una imagen de los avances del complejo proceso de caracterización y prótesis que formarán parte de su atuendo, acompañada del mensaje:

"¿Cuál es mi disfraz? Falta una semana...".

La publicación desató de inmediato miles de especulaciones entre los usuarios, quienes intentan descifrar los detalles de la elaborada e inusual escultura llena de texturas que la supermodelo lucirá durante la Noche de Brujas.



Podría ser un alienígena, algo marino o hasta algo tenebroso jamás visto antes; por algo es que tiene el título de la "Reina de Halloween".

Aunado a estas pistas visuales, la supermodelo ha compartido historias recientes en sus plataformas digitales documentando sus visitas a diversos establecimientos especializados en telas para ultimar los detalles de su confección artesanal. Ante este despliegue creativo, queda por ver si este año su esposo, el músico Tom Kaulitz, volverá a sumarse a la dinámica para compartir el disfraz y lucir una temática combinada, tal como lo han hecho en ocasiones anteriores, donde ambos sorprenden con conceptos conjuntos.