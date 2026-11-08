Heidi Klum inicia la búsqueda de diseñadores

La iniciativa busca descubrir la visión técnica y creatividad de talentos emergentes en el sector del diseño y la moda internacional.

La modelo y conductora alemana Heidi Klum confirmó oficialmente la apertura del proceso de audiciones para la temporada 23 del programa de competencia de moda Project Runway. A través de una publicación compartida en sus redes sociales, la presentadora hizo un llamado a los diseñadores emergentes para integrarse a la nueva entrega del reality show, acompañado del mensaje "¿Quién tiene lo que se necesita?".

El anuncio incluye la convocatoria para que creadores de moda postulen sus candidaturas a través del portal oficial habilitado para la selección. La producción busca renovar la plataforma que premia la creatividad, la confección y la visión técnica de diseñadores dentro de la industria del entretenimiento y la moda internacional.

Requisitos de participación y casas productoras

De acuerdo con la información difundida en el cartel oficial de la convocatoria, la búsqueda de participantes está dirigida a mayores de 21 años que cuenten con residencia legal en Estados Unidos o Canadá, con excepción de la provincia de Quebec. Los interesados deberán ingresar al sitio web para consultar los términos de elegibilidad completos y enviar su portafolio.

El proyecto cuenta con el respaldo de productoras encargadas del desarrollo de esta nueva edición. Con este llamado, inicia las etapas previas de producción para descubrir a la próxima figura de la moda contemporánea en la pantalla chica.