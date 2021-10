HBO lanza tráiler de "House of the Dragon"

La precuela de "Game of Thrones" fue anunciada desde hace dos años pero esperan que salga a la luz en 2022.

Por: Brenda González

octubre, 05, 2021 18:48

Los fanáticos de Game Of Thrones enloquecieron luego de que HBO lanzara el primer avance de House of the Dragon, el spin-off de la exitosa serie.

Este proyecto, el cual se anunció hace dos años, se basa en Fire and Blood de George RR Martin, libro centrado en la familia Targaryen.

La historia se desarrolla dos siglos antes de los hechos registrados en las novelas A Song of Ice and Fire, en los que está basada Game of Thrones.

Lo que más impresionó a los seguidores de la serie fue el elenco de la precuela, pues participan actores como Paddy Considine, Matt Smith, Sonoya Mizuno, Steve Toussaint, Rhys Ifans y Olivia Cooke.

En el clip se puede ver, como se esperaba, bastantes peleas de espadas y referencias a dragones.

Hasta el momento, HBO no ha informado sobre la fecha de lanzamiento de House of the Dragon, solo se sabe que saldrá a la luz en 2022.

