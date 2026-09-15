Hayden Panettiere murió tras tomar oxicodona con fentanilo: TMZ

Hayden Panettiere ingirió una pastilla mortal el día de su muerte; autoridades creen que era oxicodona adulterada con fentanilo, según TMZ.

La actriz estadounidense Hayden Panettiere, conocida por sus papeles en la saga de cine de terror "Scream", falleció tras consumir oxicodona, un analgésico opioide, adulterada con fentanilo, según informa el medio TMZ.

Hayden Panettiere ingirió una pastilla mortal el día que falleció y, según varias fuentes policiales consultadas por el medio, creen que se trataba de oxicodona adulterada con fentanilo.

TMZ asegura que sus fuentes están todas vinculadas al caso y con conocimiento directo y subraya que Hayden tenía un "traficante de drogas" desde hacía tiempo en Los Ángeles, quien le suministraba varios medicamentos procedentes del mercado negro, incluida la oxicodona.

"Nos informan de que Hayden consumió varias drogas compradas a su traficante durante el vuelo de Los Ángeles a Carolina del Sur, el día anterior a su muerte", señala el medio.

La Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) en Los Ángeles está reconstruyendo la relación entre Hayden y su traficante, intentando rastrear el origen de la pastilla mortal.

La actriz fue encontrada en parada cardiorespiratoria cuando los servicios de emergencia llegaron a una residencia, ubicada en los complejos residenciales Judson Mill Lofts en Greenville, Carolina del Sur, tras recibir una llamada de auxilio.

La autopsia preliminar realizada a la fallecida descartó indicios de violencia.