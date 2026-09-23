Hayden Panettiere murió por efectos tóxicos de sustancias

La actriz Hayden Panettiere murió por los efectos tóxicos de fentanilo y alprazolam, sustancia conocida comercialmente como Xanax

La muerte de Hayden Panettiere fue atribuida a los efectos tóxicos de distintas sustancias, entre ellas fentanilo y alprazolam, conocido comercialmente como Xanax.

La oficina del forense del condado de Greenville, Carolina del Sur, confirmó que el fallecimiento fue clasificado como accidental.

De acuerdo con el informe oficial, también estuvieron involucrados 4-ANPP, metocarbamol y quetiapina. El documento señaló además que no se encontraron signos de traumatismo que hubieran contribuido a la muerte.

El fentanilo es un opioide sintético de gran potencia, mientras que el 4-ANPP es un compuesto empleado en la fabricación ilícita de fentanilo. Por su parte, el alprazolam pertenece a las benzodiazepinas; el metocarbamol es un relajante muscular y la quetiapina es un medicamento antipsicótico.

Los servicios de emergencia acudieron a su residencia

Panettiere falleció el 16 de agosto en Greenville, Carolina del Sur, a los 36 años. Ese día, alrededor de las 13:51 horas, las autoridades recibieron una llamada al 911 por un posible paro cardíaco.

Los equipos de emergencia localizaron a la actriz inconsciente dentro de la vivienda donde se encontraba temporalmente. Aunque se realizaron maniobras de soporte vital, su muerte fue certificada a las 14:32 horas.

El Departamento de Policía de Greenville informó que la investigación inicial no encontró indicios de actividad delictiva ni circunstancias sospechosas. Una persona conocida de Panettiere fue quien realizó la llamada de emergencia.

Una carrera marcada por ‘Heroes’ y ‘Nashville’

Panettiere comenzó a trabajar como actriz cuando tenía cinco años, con participaciones en las telenovelas One Life to Live y Guiding Light.

Su trayectoria tomó mayor impulso en 2000, cuando participó en Remember the Titans, película protagonizada por Denzel Washington. Un año después llegó uno de sus papeles más reconocidos: Claire Bennet en la serie de NBC Heroes, donde interpretó a una joven con capacidad de regeneración.

Entre 2012 y 2018 protagonizó Nashville, producción por la que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro. También interpretó a Kirby en Scream 4 y retomó el personaje en Scream VI.

Su filmografía incluyó además Ice Princess, cinta de Disney sobre patinaje artístico que coprotagonizó junto a Michelle Trachtenberg, así como Bring It On: All or Nothing.

A lo largo de los años, la actriz habló públicamente sobre sus problemas relacionados con el consumo de alcohol y drogas. En 2016 se alejó temporalmente de la industria del entretenimiento y regresó a la pantalla en 2023 con Scream VI.

En mayo de este año publicó sus memorias, This Is Me: A Reckoning, en las que abordó sus experiencias con las adicciones y las consecuencias de haber crecido bajo la atención de Hollywood.