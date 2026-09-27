Hayden Panettiere ingresó a rehabilitación antes de morir

La actriz Hayden Panettiere ingresó voluntariamente a un centro de rehabilitación semanas antes de su fallecimiento, de acuerdo con información proporcionada

La actriz Hayden Panettiere ingresó voluntariamente a un centro de rehabilitación semanas antes de su fallecimiento, de acuerdo con información proporcionada por una fuente cercana a la artista.

La decisión habría surgido por el temor de Panettiere a sufrir una recaída que pudiera poner en riesgo su sobriedad. Según la misma fuente, la actriz mantuvo su ingreso de manera privada y dejó el centro aproximadamente tres semanas antes de su muerte.

La información trascendió después de que las autoridades confirmaran oficialmente las causas del fallecimiento de la actriz, quien murió el pasado 16 de agosto, a los 36 años, en un Airbnb ubicado en Carolina del Sur.

El 22 de septiembre, la Oficina del Forense del Condado de Greenville dio a conocer que Panettiere murió debido a los efectos tóxicos de fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina.

El forense clasificó el fallecimiento como accidental. Además, señaló que durante la autopsia no se encontraron lesiones traumáticas que hubieran contribuido a la muerte.

Informe señala antecedentes de consumo

Un informe de la Oficina del Forense del Condado de Greenville, obtenido por Page Six, también contiene información sobre las últimas semanas de la actriz.

De acuerdo con el documento, una persona entrevistada por los investigadores en el sitio donde fue localizada Panettiere declaró que la actriz había permanecido hasta semanas antes en un centro de rehabilitación de drogas en Malibú, California.

La persona afirmó además que Panettiere había sufrido una sobredosis antes de ingresar al centro y que tenía antecedentes prolongados relacionados con el consumo de drogas, alcohol y óxido nitroso.

El informe también recoge que anteriormente había sido necesario administrarle Narcan, medicamento utilizado para revertir los efectos de una sobredosis de opioides.

Investigan sus últimos días en Carolina del Sur

Sobre la estancia de Panettiere en Carolina del Sur junto a su expareja Brian Hickerson y el hermano de este, Zach Hickerson, la persona entrevistada aseguró que desconocía si la actriz había consumido sustancias ilegales el día anterior o el mismo día de su fallecimiento.

De acuerdo con el reporte, también sostuvo que Panettiere podía ocultar con facilidad el consumo de sustancias.

Otro documento elaborado por el médico forense y obtenido por TMZ describe algunos de los objetos encontrados en el lugar donde fue localizado el cuerpo de la actriz.

Entre los elementos se encontraban pastillas azules prensadas que dieron positivo a fentanilo. También fue localizada una pajita sobre una mesa cercana y un estuche para gafas de sol que contenía polvo blanco dentro de una maleta.

El informe señala que cuando Brian y Zach encontraron a Hayden Panettiere, el cuerpo de la actriz presentaba una intensa coloración morada.

Zach Hickerson había declarado previamente a TMZ que llamó a los servicios de emergencia después de encontrarla y que Brian le administró Narcan.