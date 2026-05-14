Harvey Weinstein reporta dolor de pecho en plena deliberación

El jurado suspendió temporalmente su sesión en el nuevo juicio por violación en Nueva York tras el malestar del exproductor

El nuevo juicio por violación contra Harvey Weinstein en Nueva York entró este miércoles en una fase decisiva cuando el jurado comenzó sus deliberaciones, aunque la jornada terminó antes de lo previsto después de que el exproductor cinematográfico reportara dolor de pecho en plena sesión judicial.

El juez Curtis Faber informó en la sala que Weinstein, bajo custodia del Departamento de Correcciones, no se sentía bien y presentaba molestias en el pecho, por lo que el proceso fue interrumpido y los jurados enviados a casa hasta el jueves.

El caso vuelve a centrarse en Jessica Mann

Antes de la suspensión, el jurado había deliberado durante cerca de cuatro horas y solicitó revisar parte de la transcripción del testimonio de Jessica Mann, estilista y actriz que acusa a Weinstein de haberla violado en marzo de 2013 en un hotel de Manhattan.

Mann sostiene que, aunque mantuvo una relación consensuada con el exmagnate de Hollywood, en ese episodio específico fue agredida sexualmente después de rechazar sus avances en repetidas ocasiones.

La defensa insiste en que la relación fue consentida, mientras la Fiscalía sostiene que Weinstein utilizó poder, manipulación y coerción.

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Este nuevo proceso se produce después de que en 2025 un tribunal de apelaciones anulara la histórica condena de 2020 por errores de procedimiento, decisión que obligó a revisar uno de los casos más emblemáticos surgidos del movimiento Me Too.

En aquel proceso original, Weinstein fue condenado por delitos sexuales, en un fallo considerado un punto de inflexión para las denuncias contra figuras poderosas de la industria del entretenimiento.

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Ahora, uno de los cargos vinculados específicamente al caso de Jessica Mann permanece sin resolución definitiva y vuelve a ser evaluado.

Salud deteriorada y antecedentes penales

Weinstein enfrenta múltiples problemas médicos, incluido un diagnóstico de cáncer, además de otras condiciones de salud reportadas durante sus procesos judiciales recientes.

Pese a ello, permanece recluido en la cárcel de Rikers Island, en Nueva York, mientras también cumple una condena adicional de 16 años por delitos sexuales cometidos en California.

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