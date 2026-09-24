Harvey Weinstein recibe 15 años de prisión en Nueva York

Harvey Weinstein fue sentenciado a 15 años de prisión por agredir sexualmente a la exasistente de producción Miriam Haley en 2006

Harvey Weinstein fue sentenciado a 15 años de prisión en Nueva York por la agresión sexual contra la exasistente de producción Miriam Haley, ocurrida en 2006.

La resolución llega después de varios años de procesos judiciales. Una condena anterior contra el exproductor fue anulada, mientras que posteriores intentos por resolver nuevamente el caso terminaron sin una sentencia definitiva.

El fallo representa un nuevo capítulo en el prolongado proceso judicial que convirtió las acusaciones contra Weinstein en uno de los casos más relevantes relacionados con el movimiento #MeToo.

Miriam Haley vuelve a declarar contra el productor

Durante la audiencia, Miriam Haley habló sobre el impacto que ha tenido el proceso en su vida y recordó que ya había declarado en procedimientos anteriores contra Weinstein.

La denunciante explicó que regresar al tribunal después de varios años implicó nuevamente enfrentarse a un proceso que calificó como agotador. También mencionó el interrogatorio al que fue sometida y los ataques y amenazas que, según relató, recibió a través de internet.

Haley señaló que en distintos momentos llegó a considerar abandonar el proceso debido al desgaste que le provocó volver a testificar.

El caso se remonta a 2006

Haley declaró que Weinstein la obligó a practicarle sexo oral en su apartamento ubicado en SoHo, Nueva York, el 10 de julio de 2006.

La mujer testificó contra el exproductor en el juicio que terminó con una condena en 2020 y volvió a subir al estrado durante el nuevo proceso celebrado en 2025.

En esta ocasión, el jurado determinó que Weinstein era culpable de un acto sexual delictivo en primer grado contra Haley.

La nueva sentencia no representa el final de los problemas legales de Weinstein. El exproductor deberá enfrentar otro procedimiento relacionado con una condena en California por la violación y agresión sexual de la modelo y actriz italiana Evgeniya Chernyshova.

Los hechos de ese caso ocurrieron en 2013, en un hotel de Los Ángeles. El juez Curtis Farber indicó que corresponderá a las autoridades de California determinar si esa pena deberá cumplirse de manera simultánea o consecutiva a la sentencia dictada en Nueva York.

Hasta ahora no se ha establecido una fecha para la nueva audiencia de sentencia en California.

Antes de conocerse la sentencia, la fiscal adjunta Nicole Blumberg pidió al juez Curtis Farber imponer una pena de 20 años de prisión, además de cinco años de supervisión después de su liberación.

La fiscal sostuvo que esa condena sería apropiada por la conducta que, según la fiscalía, Weinstein ha mantenido durante el proceso. También hizo referencia a declaraciones públicas realizadas por el exproductor en 2025 durante una entrevista en el pódcast de Candace Owens.