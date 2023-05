Harry y Meghan sufren persecución 'casi catastrófica'

Los duques de Sussex, Enrique y Meghan, y la madre de la duquesa, Doria Ragland, sufrieron una persecución automovilística 'casi catastrófica' en Nueva York (Estados Unidos) por parte de un grupo de paparazzi 'muy agresivos', que estuvo cerca de provocar varias colisiones, ha informado un portavoz de la pareja.



Según esta fuente, la 'persecución', después de que los tres asistieran a una ceremonia de entrega de premios, duró 'más de dos horas' y supuestamente dos agentes de la Policía neoyorquina (NYPD) presenciaron los hechos, aunque de momento el cuerpo no se ha pronunciado.

Si bien ser una figura pública 'conlleva cierto nivel de interés', 'nunca debe ser a costa de la seguridad de nadie', añade.

La fuente señala que la difusión de imágenes obtenidas de esta manera 'fomenta una práctica altamente invasiva, que es peligrosa para todos los implicados'.

