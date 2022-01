Harry Styles y Billie Eilish encabezarán Coachella 2022

El festival promete ser una edición digna de su regreso tras una ausencia obligada de los eventos en vivo

Por: Redacción INFO7

enero, 12, 2022 15:10

Se ha anunciado la alineación oficial de Coachella 2022, con Harry Styles, Billie Eilish, Kanye West y Swedish House Mafia como cabezas de cartel.

El festival tendrá lugar del 15 al 17 de abril y del 22 al 24 de abril en Indio, California.

Los dos últimos festivales anuales de Coachella se pospusieron debido a la pandemia de coronavirus.

Travis Scott, Frank Ocean y Rage Against the Machine fueron los cabezas de cartel originales del programa de 2020, que se canceló debido al COVID-19, junto con la edición de 2021.

Scott fue retirado del programa de este año luego de su mortal tragedia en el concierto de Astroworld que dejó muchos muertos en 2021 .

Ocean regresará para el festival de 2023, mientras que Rage Against the Machine aún no aparecerá en la iteración de este año.

Eilish y West han actuado en el festival en ocasiones anteriores. La artista de "Bad Guy" cantó partes de su álbum debut "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" en la feria de 2019. West montó uno de sus infames conciertos de gospel Sunday Service en el festival ese mismo año.

(Con información de New York Post)