Harry Styles tendrá documental sobre su gira mundial

Harry Styles tendrá un documental dirigido por John Wilson que mostrará sus conciertos y los momentos detrás de escena de su gira Together, Together

La gira Together, Together de Harry Styles llegará a la pantalla grande con un documental que registrará tanto sus presentaciones en vivo como las historias que ocurren detrás del escenario. El proyecto estará a cargo del cineasta John Wilson, conocido por la serie de HBO How To with John Wilson.

De acuerdo con información publicada por Variety, el director ha grabado imágenes del cantante desde agosto, durante su residencia de conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York.

El documental mostrará el lado humano de la gira

La producción combinará fragmentos de los espectáculos con una mirada al entorno del artista y las personas que hacen posible cada presentación. Entre las historias contempladas figuran las del propio Styles, sus seguidores y los integrantes del equipo que trabaja detrás de los conciertos.

La propuesta busca ofrecer una perspectiva más amplia de la experiencia de la gira, más allá de las actuaciones musicales, mediante testimonios y situaciones registradas durante el desarrollo de los espectáculos.

Universal Pictures participará en la producción

El documental es una producción de Universal Pictures Content Group, Peanut World Pictures y el propio Harry Styles. Universal Pictures Content Group tendrá los derechos globales de la película.

Según las fuentes citadas por Variety, el proyecto apunta a estrenarse en cines mediante Universal Pictures. Sin embargo, los planes definitivos de distribución todavía se encuentran en proceso de definición y no se ha anunciado una fecha de estreno.

John Wilson aporta su estilo documental

Wilson ha ganado reconocimiento por su forma de observar situaciones cotidianas y retratar el comportamiento humano con un enfoque poco convencional. Además de su serie televisiva, dirigió The History of Concrete, un documental que llamó la atención en el circuito cinematográfico independiente.

Su participación plantea una mirada distinta a la habitual película de conciertos, al combinar la música con las experiencias personales de quienes forman parte del fenómeno de Harry Styles.