Harry Styles sufre caída en segunda fecha en la Ciudad de México

El cantante británico Harry Styles protagonizó uno de los momentos más comentados de su segundo concierto en la capital mexicana al sufrir una caída apenas iniciado el espectáculo, incidente que no impidió que continuara con la presentación y desatara la ovación de miles de asistentes.

El percance ocurrió la noche del 1 de agosto de 2026, como parte de su gira "Together, Together", luego de que una intensa lluvia acompañada de granizo dejara el escenario mojado y resbaladizo antes del inicio del show.

Harry Styles se resbaló en su segundo concierto en CDMX pic.twitter.com/GSMGO6B3la — Indie 505 (@Indie5051) August 2, 2026

Mientras interpretaba la canción de apertura, el artista perdió el equilibrio y cayó sobre el escenario.

Lejos de detener el concierto, continuó cantando desde el suelo, se levantó entre aplausos, decidió quitarse los zapatos para evitar otro resbalón y siguió el resto del espectáculo descalzo.

Su reacción fue recibida con una enorme ovación por parte del público, que celebró la forma en que manejó el incidente con naturalidad, profesionalismo y sentido del humor.

Una noche marcada por la conexión con el público

A pesar de las complicadas condiciones climáticas, el estadio registró una gran asistencia y los asistentes iluminaron el recinto con miles de luces de teléfonos celulares, creando uno de los momentos más emotivos de la noche.

Harry Styles agradeció a sus seguidores por permanecer en el recinto pese a la lluvia, se colocó un tradicional sombrero mexicano y, visiblemente conmovido por el recibimiento, llegó a emocionarse hasta las lágrimas durante la presentación.

El concierto tuvo una duración aproximada de 120 minutos, con un repertorio que combinó temas clásicos de su carrera como solista con canciones de su más reciente álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally..

Entre las interpretaciones destacaron temas como "Golden", "Adore You", "Watermelon Sugar", "Music For A Sushi Restaurant", "Fine Line", "Keep Driving", además de éxitos como "As It Was" y "Sign of the Times", que mantuvieron al público cantando y bailando durante toda la noche.

No se reportaron lesiones tras la caída y el incidente rápidamente se viralizó en redes sociales, donde seguidores del cantante destacaron su capacidad para sobreponerse al accidente y continuar el concierto sin perder el entusiasmo, recordando otros tropiezos que ha protagonizado sobre el escenario a lo largo de su carrera.