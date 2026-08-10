Harry Styles revela que una fan tendrá una niña en CDMX

El cantante británico Harry Styles sorprendió a sus fans en CDMX al revelar durante su concierto que una pareja espera una niña.

El cantante Harry Styles convirtió su quinto concierto en Ciudad de México en un momento inolvidable para una pareja que acudió a verlo, al aceptar participar en una revelación de sexo y anunciar frente a miles de personas que esperan una niña.

El cantante británico detuvo por unos minutos su presentación del sábado 8 de agosto después de identificar entre el público un cartel en el que una de sus asistentes le pedía ayuda para descubrir si su bebé sería niño o niña.

La asistente explicó en su mensaje que estaba embarazada y preguntó al artista si podía encargarse de revelar el sexo del bebé.

Durante una de sus interacciones con el público, Styles leyó el cartel y comenzó a bromear con la pareja antes de aceptar la petición. Posteriormente, preguntó si estaban seguros de querer vivir ese momento frente a miles de personas.

El cantante tomó el sobre que contenía el resultado y se preparó para abrirlo mientras el público comenzaba a anticipar la respuesta.

Gender reveal, noche 5 CDMX, es una niña 🌸💗 @hsdaily @HarryMexOficial #togethertogethertour #harrystyles pic.twitter.com/rrTCbXxgAE — bichita ❤️‍🔥 (@nohabloquedito) August 9, 2026 Antes de revelar el contenido, Styles leyó el mensaje que acompañaba la noticia: “Los bebés son milagros que abren nuestros ojos a un millón de otros milagros, en todas las formas y tamaños”. Para aumentar la tensión, Harry pidió a su baterista, Sarah Jones, que hiciera un redoble mientras él se tomaba unos segundos antes de dar la respuesta. Finalmente, Styles anunció desde el escenario: “Van a tener una niña”. La noticia provocó gritos y aplausos entre los asistentes. En una de las pantallas del recinto apareció la reacción de la pareja, que se abrazó emocionada mientras el cantante celebraba con ellos desde el escenario. Después de la revelación, Styles felicitó a los futuros padres y les preguntó si se trataba de su primer bebé. La pareja explicó que sería su segundo hijo y que su primera hija también es una niña. “Dos niñas, hermanas. ¡Felicitaciones!”, respondió el cantante antes de mandarles un beso y entonar “Sisters” para cerrar el momento. No es la primera revelación que hace Harry Styles La participación de Styles en una revelación de sexo durante un concierto en México no es algo nuevo dentro de sus presentaciones. Durante su gira Love On Tour, el cantante ya había protagonizado momentos similares. Uno ocurrió en Nashville, donde ayudó a una futura madre a conocer frente al público que esperaba una niña. Otro episodio tuvo lugar en Londres, durante uno de sus conciertos en Wembley. Una fan llamada Cicely le pidió que revelara el sexo de su bebé y Styles utilizó un globo con confeti para anunciar que también sería una niña. Estas interacciones se han convertido en una de las formas en que el artista incorpora las historias personales de sus seguidores a sus espectáculos. Harry Styles todavía tiene un concierto en México El concierto del 8 de agosto fue la quinta presentación de Styles en Ciudad de México. Su residencia mexicana contempla seis conciertos, programados para los días 31 de julio, 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto. La última presentación está programada para el 10 de agosto de 2026, con la que el cantante cerrará su paso por la capital mexicana. La residencia forma parte de su gira mundial de 2026, que contempla 50 presentaciones en siete ciudades, entre ellas Ámsterdam, Londres, São Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sídney.