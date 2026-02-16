Harry Styles reconoció sentirse solo después de One Direction

El cantante británico confesó que tras la separación de One Direction enfrentó soledad y presión al iniciar su carrera como solista

El cantante británico Harry Styles reconoció que se sintió “muy solo” tras la separación de One Direction en 2015, al enfrentar por primera vez los escenarios como solista.

En una conversación con su amigo y estilista Harry Lambert, publicada en The Sunday Times Magazine, el artista de 32 años reflexionó sobre el impacto emocional que supuso el fin de la agrupación y el inicio de una nueva etapa profesional.

“Las primeras veces en el escenario pensaba: ‘¿Qué hago con mis manos?’ Pero también me sentí muy solo de repente”, confesó el intérprete.

Styles explicó que formar parte de una banda le permitía compartir responsabilidades y presión con sus compañeros, Niall Horan, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Liam Payne, mientras que como solista toda la atención recaía únicamente en él.

“En una banda con otras cuatro personas hay espacio para esconderse”, señaló, al tiempo que admitió que gran parte de la presión era autoimpuesta, pues deseaba que su trabajo estuviera a la altura de las expectativas del público.

El cantante aseguró que no quería decepcionar a sus seguidores, quienes habían depositado su confianza en su nueva propuesta musical tras el fin del grupo.

Una pausa necesaria

Tras concluir su gira Love on Tour en 2023, el artista decidió tomarse un descanso, algo que describió como un paso fundamental para reencontrarse consigo mismo.

Relató que durante ese periodo pasó tiempo en Italia, especialmente en Roma, donde aprendió a desacelerar y a disfrutar de momentos cotidianos. También eliminó Instagram de su teléfono para alejarse del ritmo constante de la vida pública.

“Vivir de una manera en la que realmente me guste quién soy fuera de este mundo ha sido muy poderoso para mí”, afirmó.

Nueva etapa musical

Tras ese periodo de introspección, Styles anunció el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, Kiss All the Time. Disco, Occasionally., previsto para el 6 de marzo de 2026, el cual estará acompañado de una gira mundial.

El cantante explicó que el título funciona como un “mantra de vida”, aludiendo al equilibrio entre el trabajo intenso y la importancia de tomarse pausas para disfrutar.

Las declaraciones del artista han sido ampliamente difundidas por medios internacionales, generando conversación entre sus seguidores sobre la vulnerabilidad y crecimiento personal que ha experimentado desde el fin de One Direction.