Harry Styles dedica canción inédita a Liam Payne

Harry Styles estrenó What Is Enough en Nueva York durante el segundo aniversario de la muerte de Liam Payne, su compañero de One Direction.

Harry Styles rindió homenaje a Liam Payne al estrenar una canción inédita durante un concierto en Nueva York, el viernes 16 de octubre, fecha en que se cumplieron dos años de la muerte de su antiguo compañero en One Direction.

Antes de interpretar el tema, titulado What Is Enough, el cantante británico compartió unas palabras sobre la importancia de valorar a las personas cercanas y recordó la influencia que sus amigos y colegas han tenido en su vida y carrera.

Harry Styles dedica unas palabras a Liam Payne

Durante su presentación en el Madison Square Garden, Styles expresó su agradecimiento por las oportunidades que ha tenido y por las personas que lo han acompañado a lo largo de su trayectoria artística.

“Hay muchísimas personas en mi vida, amigos y compañeros de trabajo, sin las cuales no habría podido hacer esto”, comentó ante el público.

Después, recordó la fecha y el significado personal de la presentación. “Hoy hace dos años que perdí a uno de esos amigos”, dijo, antes de explicar que interpretaría una canción escrita dos años atrás.

“Esta es para Liam”, anunció antes de comenzar a cantar la pieza inédita.

El cantante invita a expresar el cariño a los seres queridos

Previo al estreno, Styles pidió a sus seguidores que aprovecharan la oportunidad de expresar sus sentimientos a las personas importantes en sus vidas.

“Lleguen a casa sanos y salvos, díganle a alguien que aman que lo aman. Díganles a sus amigos que los aman”, expresó durante el concierto.

El mensaje acompañó un momento dedicado a Payne, con quien compartió escenario durante su etapa en One Direction, agrupación que alcanzó reconocimiento internacional antes de que sus integrantes desarrollaran carreras en solitario.

What Is Enough aborda el duelo y la amistad

La canción inédita incluye referencias introspectivas al dolor, la amistad y la pérdida de personas cercanas. Entre sus frases, una mención a “enterrar amigos los miércoles por la noche” llamó especialmente la atención de los asistentes.

El tema también evoca una reunión alrededor de una hoguera en un jardín, imágenes que llevaron a los seguidores a reflexionar sobre el carácter personal de la interpretación y su posible relación con los recuerdos del cantante.

Con el estreno de What Is Enough, Harry Styles convirtió la fecha conmemorativa en un tributo musical a Liam Payne, recordando la amistad que los unió durante su paso por One Direction.