Harry Styles cancela concierto en São Paulo por problema de salud

Harry Styles tenía previsto presentarse este martes y el viernes próximo en la ciudad, en el marco de su gira mundial 'Together, Together'.

El cantante británico Harry Styles canceló el concierto que tenía previsto ofrecer este martes en la ciudad brasileña de São Paulo por "un problema de salud", aunque mantuvo el del viernes, informaron este martes los organizadores.

"Lamentamos profundamente informar que el concierto de Harry Styles, previsto para el martes 21 de julio de 2026 en el MorumBIS, ha sido cancelado debido a un problema de salud durante la gira", indicó la promotora Live Nation en sus redes sociales sin dar más detalles.

La compañía informó que el valor de los boletos se reembolsará a través del mismo canal de compra.

Harry Styles tenía previsto presentarse este martes y el viernes próximo en la ciudad más poblada de Brasil, en el marco de su gira mundial 'Together, Together'.

Aunque el primer concierto se ha cancelado, los organizadores aseguraron que el show del viernes "se celebrará según lo previsto".

Para ese recital se podrán a la venta un número limitado de entradas para los fans que iban a asistir al de este martes, de acuerdo con los organizadores.