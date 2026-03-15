Harry Styles besa a Ben Marshall durante programa de televisión

El momento fue interpretado por diversos medios como una forma de responder con humor a las críticas que el cantante ha recibido en torno a su estilo

El cantante británico Harry Styles protagonizó uno de los momentos más comentados en la televisión estadounidense luego de besar al comediante Ben Marshall durante su participación en el programa Saturday Night Live, situación que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El hecho ocurrió durante la emisión del 14 de marzo de 2026, cuando Styles apareció en el programa como presentador e invitado musical. Durante su monólogo inicial, el artista realizó varias bromas relacionadas con su imagen pública y las críticas que ha recibido en los últimos años.

El beso ocurrió durante el monólogo del programa

En medio del monólogo, el comediante Ben Marshall apareció en escena para interactuar con el cantante. En ese momento, ambos se acercaron y se dieron un beso en los labios, lo que provocó risas y aplausos entre el público presente en el estudio.

Tras el gesto, Harry Styles continuó con la broma y retomó su participación en el monólogo, lo que convirtió el momento en uno de los segmentos más comentados del episodio.

Harry Styles kisses Ben Marshall on SNL. pic.twitter.com/z6Ai0MuGvF — Pop Crave (@PopCrave) March 15, 2026

Una respuesta humorística a críticas en redes

El momento fue interpretado por diversos medios como una forma de responder con humor a las críticas que el cantante ha recibido en torno a su estilo, su imagen y la manera en que ha abordado temas relacionados con la identidad y la expresión personal.

En distintas ocasiones, el artista ha sido señalado por algunos usuarios en redes sociales por supuestamente jugar con la ambigüedad en su imagen pública, un debate que ha acompañado parte de su carrera en los últimos años.

El momento se vuelve viral en redes sociales

Después de la transmisión del programa, el beso entre Harry Styles y Ben Marshall comenzó a circular ampliamente en redes sociales, donde usuarios compartieron el fragmento del programa y generaron múltiples reacciones.

Mientras algunos seguidores tomaron el momento como parte del humor característico del programa, otros lo interpretaron como una respuesta directa a la polémica que rodea al cantante.

La aparición también marcó otra participación destacada de Harry Styles en Saturday Night Live, programa en el que ha participado anteriormente tanto como invitado musical como conductor del episodio.