Harry Styles anuncia gira mundial: ¿cuándo viene a México?

Además, se contemplan fechas en São Paulo, Brasil; las presentaciones en la CDMX marcarán el cierre de la etapa latinoamericana

Harry Styles regresa a México en 2026 como parte de su nueva gira mundial Together, Together, una serie de conciertos que marca el inicio de una etapa inédita en su carrera como solista. El cantante británico incluyó a la Ciudad de México dentro de su calendario internacional con dos fechas programadas que han generado expectativa entre su base de seguidores.

Las presentaciones forman parte de un tour que recorrerá Europa, América y Oceanía a lo largo de 2026, en paralelo con el lanzamiento de nueva música y un álbum que abrirá un nuevo capítulo en su trayectoria artística.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Harry Styles en CDMX?

De acuerdo con la información oficial, Harry Styles se presentará el 31 de julio y el 1 de agosto de 2026 en uno de los recintos de mayor capacidad en la capital del país.

En estos conciertos, el artista contará con Jorja Smith como invitada especial, participación que forma parte del cartel oficial del tour y que se repetirá en varias ciudades seleccionadas.

Fechas clave de preventa y venta general de boletos

La venta de boletos para Harry Styles en México se realizará bajo un esquema escalonado. La preventa está programada para el 28 de enero a partir de las 11:00 horas, mientras que la venta general iniciará el 29 de enero en el mismo horario.

Durante la preventa bancaria, los tarjetahabientes participantes podrán acceder a la opción de 3 meses sin intereses, conforme a las condiciones establecidas.

Una gira mundial que recorrerá tres continentes

La gira Together, Together iniciará en mayo de 2026 en Europa y concluirá en diciembre en Australia. Entre los recintos destacados del tour se encuentran estadios y arenas de gran formato en ciudades como Ámsterdam, Londres, Nueva York y Melbourne.

En América Latina, además de México, se contemplan fechas en São Paulo, Brasil. Las presentaciones en la Ciudad de México marcarán el cierre de la etapa latinoamericana antes de que la gira continúe por Estados Unidos.

Nueva música y álbum de Harry Styles en 2026

El anuncio de los conciertos coincide con el regreso discográfico del cantante. Harry Styles lanzará el sencillo “Aperture”, primer adelanto de su cuarto álbum de estudio titulado Kiss all the time. Disco, occasionally.

El álbum contará con doce canciones y su lanzamiento está programado para el 6 de marzo, con preventa ya disponible a nivel global. Este material representa su primer trabajo de larga duración desde Harry’s House, publicado en 2022.

Desde su debut como solista en 2017, Harry Styles ha construido una carrera que lo posiciona entre las figuras centrales del pop internacional. Su álbum Harry’s House le otorgó tres premios Grammy, incluido Álbum del Año.