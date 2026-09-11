Harry Styles anuncia dos nuevas fechas en Madrid

Harry Styles sumó dos conciertos en Madrid a su gira Together, Together, que continuará por Europa y Norteamérica durante 2027

El cantante británico Harry Styles no para y soprende a fans con dos nuevas fechas en Madrid como parte de la extensión de su gira Together, Together, con la que continuará recorriendo Europa y Norteamérica durante 2027.

El artista británico se presentará en el Riyadh Air Metropolitano los días 30 y 31 de julio, en una nueva etapa del tour que comenzó en 2026 y que también contempla presentaciones en distintas ciudades de Estados Unidos, Canadá y Europa

Durante sus presentaciones en el Metropolitano, Harry Styles tendrá como invitada especial a la cantautora canadiense Feist, quien será la encargada de abrir ambos conciertos.

El cantante contará con diferentes artistas invitados dependiendo de la ciudad. Entre ellos destacan Kylie Minogue, quien participará en Los Ángeles; los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso, que actuarán en Dallas, y Caroline Polachek, quien acompañará a Styles en París.

Una gira que continuará en 2027

La nueva etapa de Together, Together comenzará a principios de abril en Phoenix, Arizona, y recorrerá 12 ciudades antes de concluir en Londres a finales de agosto.

El cierre de la gira tendrá lugar en el Wembley Stadium, donde Styles ofrecerá tres conciertos.

Actualmente, el cantante se encuentra realizando una residencia de 30 conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York, como parte de la primera etapa de su gira.

Después de concluir estas presentaciones, Styles tiene previsto ofrecer conciertos en Australia antes de comenzar la nueva fase de la gira durante 2027.

El tour acompaña su cuarto álbum

Together, Together también sirve como escenario para presentar el cuarto álbum de estudio del artista, Kiss All The Time. Disco, Occasionally, publicado el pasado 6 de marzo tras más de tres años de pausa musical.

Desde la separación de One Direction en 2016, Styles desarrolló una exitosa carrera como solista. Su tercer álbum, Harry’s House, publicado en 2022, le permitió obtener un premio Grammy y un Brit Award al Mejor Álbum del Año.

Con las fechas del 30 y 31 de julio de 2027, Harry Styles regresará a España para continuar una gira que también ha pasado por ciudades como Ámsterdam, Londres, São Paulo y Ciudad de México.