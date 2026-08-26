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Harry Potter vuelve a cines de México por 25 aniversario

Por: Emiliano Gutiérrez

25 Agosto 2026, 19:45

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'Harry Potter y la piedra filosofal' regresará este 27 de agosto a cines, con boletos, vasos y una palomera coleccionable para celebrar los 25 años de la saga

Harry Potter vuelve a cines de México por 25 aniversario
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Harry Potter volverá a las salas de cine en México como parte de la celebración por el 25 aniversario del inicio de una de las sagas cinematográficas más populares del siglo XXI.

Cinépolis anunció el reestreno de “Harry Potter y la piedra filosofal”, cinta de 2001 que marcó el comienzo de la historia del joven mago en la pantalla grande.

La película llegará nuevamente a los cines este jueves 27 de agosto, en un momento en el que también se ha registrado un aumento en el interés de los mexicanos por el universo creado por J.K. Rowling en el país.

De acuerdo con un análisis realizado por la plataforma Preply, durante julio las búsquedas relacionadas con los libros de Harry Potter aumentaron 156% en México, mientras que las consultas sobre las películas crecieron 122%.

Como parte del reestreno, los seguidores de la saga podrán conseguir un boleto coleccionable inspirado en la primera película. El diseño presenta dos escenas icónicas: el momento en que la varita elige a Harry y cuando los estudiantes cruzan el lago rumbo a Hogwarts.

El boleto también incluye en la parte inferior el título de la cinta con su tipografía original, mientras que en el reverso aparecen los escudos de Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin, además del título en forma de sello.

La cadena de cines también puso a disposición de los fanáticos una palomera coleccionable inspirada en la película, disponible desde el pasado 13 de agosto.

El artículo tiene la forma de cuatro libros apilados, decorados con los colores y escudos de las casas de Hogwarts, y cuenta con una tapa inspirada en el icónico Sombrero Seleccionador.

Además, Cinépolis lanzó cuatro vasos coleccionables con diseños relacionados con las casas de Hogwarts, ampliando la oferta de productos para los seguidores que buscan celebrar el aniversario de la saga.

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