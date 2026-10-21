Harry llega al Reino Unido para reconciliarse con Carlos III

El príncipe Harry expresó su deseo de recuperar la relación con su padre, el rey Carlos III, y su hermano, el príncipe William, tras regresar al Reino Unido

El príncipe Harry expresó su deseo de recuperar la relación con su padre, el rey Carlos III, y su hermano, el príncipe William, tras regresar al Reino Unido junto a Meghan Markle y sus hijos. En una entrevista con GQ, el duque de Sussex afirmó que reconciliarse es una de las cosas más importantes para su familia.

De acuerdo con Variety, Harry habló sobre las razones detrás de su regreso a Inglaterra y la posibilidad de reparar los vínculos familiares que se han deteriorado durante los últimos años.

Harry quiere dejar atrás los conflictos familiares

Durante la entrevista, el príncipe reconoció que desea resolver las diferencias con sus familiares y señaló que los problemas entre padres, hijos y hermanos son situaciones con las que muchas personas pueden identificarse.

Harry explicó que algunas personas no quieren que las relaciones se reparen, pero aseguró que él sí tiene esa intención. También reflexionó sobre las heridas que dejan los conflictos y la importancia de cambiar la manera de afrontar las experiencias del pasado.

El duque de Sussex señaló que, ante los problemas que existen en el mundo y en la vida cotidiana, mantener enfrentamientos familiares no debería ser una prioridad.

¿Por qué Harry y Meghan regresaron a Reino Unido?

Harry explicó que el regreso junto a Meghan Markle y sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, respondió a distintas oportunidades para la familia, entre ellas la posibilidad de que los menores estudiaran en escuelas británicas.

El príncipe también destacó la importancia de que sus hijos conozcan el país donde creció y tengan experiencias culturales distintas a las que vivieron en Estados Unidos.

Además, mencionó que permanecer más tiempo en Reino Unido le permite estar cerca de sus amigos, familiares y de otros niños con quienes Archie y Lilibet pueden convivir.

Según relató, la decisión no fue resultado de una planificación prolongada. La familia consideró que las circunstancias eran adecuadas para dar el paso después de varios años viviendo en California.

La relación con Carlos III y el príncipe William

El regreso de Harry ha vuelto a poner atención sobre su relación con el rey Carlos III y su hermano mayor, el príncipe William. Las diferencias entre ellos se han mantenido durante años, especialmente después de que Harry y Meghan se apartaran de sus funciones como miembros activos de la familia real y se trasladaran a Estados Unidos en 2020.

La publicación de las memorias de Harry, tituladas Spare, también expuso detalles de sus desacuerdos familiares y contribuyó a que sus diferencias se hicieran públicas.

Aunque Harry manifestó su disposición a reconciliarse, sus declaraciones no significan que se haya confirmado un acuerdo con su padre o con William. La reparación de esos vínculos dependerá de cómo evolucionen sus relaciones.

Uno de los motivos que mencionó el príncipe para regresar fue la oportunidad de que Archie y Lilibet conozcan mejor sus raíces y compartan más tiempo con familiares y amigos en Reino Unido.

El duque de Sussex también expresó que espera que sus hijos puedan tener experiencias similares a algunas de las que él vivió durante su infancia, especialmente aquellas que considera positivas.